KK星期二｜港股走勢轉弱 後市留意住人民幣走勢？︱招行增股息惟內房貸款不良率升︱粵海派息政策捨「漸進式」

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

人民幣跌穿7.2水平，港股受壓，走勢上續在16500點水平徘徊，技術上已失守1月以來上升軌，後市有沒有力再上？ 可否守穩萬六關口？人民幣轉弱大市受壓至何時？內銀股本周陸續公布業績，今日（26日）率先放榜的招商銀行(03968) ，收入按年減少1.6%，但多賺6.2%；派息增加13.4%至1.972人民幣。股價早段曾經勁升半成，已悉數反映利好因素？業績後怎部署？受累資產值撇減，東江水供應商、綜合企業商粵海投資(00270)去年利潤急插水，34.45%至31.22億元，每股基本盈利47.75仙。公司大削派息逾七成，同時修改派息政策，捨棄「漸進式」一語，令股價一度挫近兩成，低見3.66元的13年新低，預期內房問題妁續拖累業績？賺息蝕價仍不值博？

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