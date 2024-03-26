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26/03/2024

COLLAR演唱會 | 森美影COLLAR個唱生圖變「照妖鏡」！記錄Gao、芯駖崩壞一刻！呢位成員「傷害」最大？

#陳泳伽 #許軼 #攝影 #王家晴 #李芯駖 #演唱會 #晴報文章 #沈貞巧 #森美 #Collar #娛樂 #蘇雅琳 #邱彥筒 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　女團COLLAR24日舉行《COLLAR Crush Live 2024》演唱會尾場，七位成員獲粉絲大讚歌藝舞技進步不少，首次開演唱會已是超額完成。DJ森美大哥亦有欣賞COLLAR個唱，開心分享自己的「飯拍」，誰知因其攝影功力太「強」，竟變成失傳多時的「照妖鏡」！

 

 

　　坐在演唱會前排的森美，分享多張親自拍攝的演唱會生圖，大讚：「Collar Crush concert由跳舞歌帶到情歌，到略帶性感再激情rock，又到可愛跳脫，是一個整體團隊合作最好的表演，第一次就已有大將之風，美、艷、勁、可愛！」

 

　　不過，七位成員在森美的鏡頭下，幾乎人人崩壞，「受害」最深的是隊長沈貞巧（Gao）及李芯駖，Gao被舞蹈員男友抱起再旋轉時，面容扭曲一刻被森美拍低；而芯駖幾乎在每張照片都未做好表情管理，眼睛半開合，更被拍成黑色「格肋底」。而陳泳伽（Winka）在相中腰腿皆粗，蘇雅琳（Ivy So）及許軼（Day）相對已算較少受到「森之鏡頭」傷害，最厲害要數邱彥筒（Marf），在森美鏡頭下仍然又靚又型，整體傷害值為零！

 

　　有網民留言問森美：「大哥，咁多黑圖既喂。」森美搞笑回應：「我真係唔係一個專業攝影師。我已經問朋友借相㗎啦。」KOL謝利亦留言笑森美：「大哥偏心，影Marf咁靚！」有心水清網民發現，森美的十張照片中獨欠成員王家晴（Candy），森美親自揭盅：「我衰呀，我影得唔好。」、「有一張，不過真係影得唔好, 影響形象所以冇放出嚟。」看來受鏡頭傷最深的原來是Candy，達到未能po相的極致程度！

 

 

轉載自: 晴報

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