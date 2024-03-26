全球MBA最新排名出爐！MIT、哈佛不及美國這間商學院！香港3院校上榜，邊間畢業生年薪達132萬？

英國《金融時報》（Financial Times）早前公布 2024 年全球 MBA 課程排行榜，由美國賓州大學的沃頓商學院奪冠，名校如麻省理工的史隆管理學院、哈佛商學院則不入 5 強！香港也有 3 間院校上榜，到底哪間大學登上全球 MBA 課程的第 35 位？

排行榜首的沃頓商學院（University of Pennsylvania: Wharton）是美國最早成立的商學院，不論在學術研究品質、校友網絡、國際多樣性等範疇都名列前茅，其畢業生加權後薪酬更可達245,772 美元，即約 192 萬港元 。其次是位於法國的歐洲工商管理學院（Insead）排名第 2；美國哥倫比亞商學院（Columbia Business School）則是第 3 位。

（圖片來源︰University of Pennsylvania）

排名頭 10 位的院校大多是來自歐美的商學院，若單計亞洲地區，第 24 位的上海財經大學商學院排名最高，畢業生加權薪酬為 211,973 美元（約 166 萬港元）；而新加坡國立大學商學院及復旦大學管理學院則並列第 27 位，表現不俗。至於香港院校，香港科技大學商學院排名高居第 35 位，畢業生加權後薪酬達 169,265 美元（約 132 萬港元）；香港大學及中文大學的商學院分別第 45 及 75 位，加權後薪酬依次為 136,499 美元（約 106.7 萬港元），以及 121,592 美元（約 95.1 萬港元）。

（圖片來源︰香港科技大學）

全球 MBA 課程排行榜（頭10位）

第1位︰University of Pennsylvania: Wharton

第2位︰Insead

第3位︰Columbia Business School

第3位︰SDA Bocconi School of Management

第5位︰IESE Business School

第6位︰Northwestern University, Kellogg School of Management

第6位︰MIT: Sloan

第8位︰London Business School

第9位︰Cornell University: Johnson

第10位︰University of Chicago: Booth

完整名單︰https://rankings.ft.com/rankings/2951/mba-2024



