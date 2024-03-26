支付寶AlipayHK App秒速買戲飛4 Steps入場！8大限時優惠：復活節及周日限定搶免費戲飛／指定時間派$15優惠券／送飲品券！哪些戲院適用？

行街想即興睇戲，要去戲院買飛，又或者登入戲院App慢慢揀電影再輸入信用卡資料好麻煩！AlipayHK現時推出全新手機買戲飛功能，讓你秒速完成購票四步曲！即日起更有多個搶戲飛、搶折扣券優惠，各位電影迷切勿錯過！

AlipayHK 4步驟秒速買飛！適用於兩大院線

由即日起，AlipayHK用戶可以直接於App直接購買戲飛，率先進駐的院線包括全港MCL及ACX Cinemas北角匯。透過AlipayHK主頁進入「睇戲／門票」頁面，或搜尋關鍵字「睇戲」即能進入買飛頁面，隨即可以揀選心水電影及場次，再按下心儀座位，然後使用AlipayHK付款，間中更有A. Point抵扣或快閃優惠！入場前點擊AlipayHK主頁右上角「卡券票」內電子門票，掃瞄二維碼QR Code即可。

AlipayHK買戲飛步驟

1. AlipayHK App首頁進入「睇戲／門票」（搜尋關鍵字「睇戲」）

2. 挑選心水電影及場次

3. 挑選心儀座位

4. 直接用AlipayHK付款

5. 成功付款後返回首頁點擊右上角「卡券票」內的電子門票，掃QR Code即可入場

（圖片來源：AlipayHK）

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