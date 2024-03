何超盈KO社恐曬夫妻Sweet爆合照！澄清缺席家族酒店開幕，原來因為咁？

已故賭王何鴻燊的四房長女何超盈,自從結婚生女後甚少公開露面,去年她自爆原來因社恐而害怕面對鏡頭。不過,超盈已逐漸克服社恐,26日罕有分享與老公辛奇隆盛裝打扮的夫妻靚相,亦是她事隔三年半後,再於IG出post!

何家上周六(23日)近乎總動員齊集澳門的酒店開幕活動,當天亦是四太梁安琪的正日生日,四太、何猷君與太太奚夢瑤、何猷亨及孻女何超欣都有出席,但未見超盈夫婦。為免因缺席家族酒店開幕及媽咪生日而惹來揣測,超盈難得在IG發布新相,公開缺席原因。

超盈發布多張與老公辛奇隆的甜蜜合照,相中二人盛裝打扮,穿上黃色高衩晚裝的超盈狀態大勇,身形fit到爆,手腳十分纖幼;而老公辛奇隆看來亦比之前清減。超盈小鳥依人依偎在老公肩膊,辛奇隆亦冧爆望實老婆。她笑言二人的造型及甫士猶如「史密夫與史密妻(Mr & Mrs Smith)」,又特別解釋酒店開幕當日,他們未有現身的原因:「No more guessing. My hubby is back, and dressed since morning to attend the opening of #versacemacau #versace. Audrey got HFMD. For my family members, my siblings, my friends...being super understanding.(不用再猜測,我老公回來了,我們由當天早上便一直打扮,準備參加酒店開幕,但Audrey(女兒)得了手足口病。多謝我的家人、兄弟、好友們超級體諒。」

其實,超盈19年與哈佛學霸辛奇隆訂婚,並誕下寶貝女「荷包蛋」辛千覓(Audrey),翌年二人補辦婚禮,自此超盈生活極為低調,甚少公開露面。去年底,她出席婚禮的照片被流出,她氣得在微博撰長文解釋:「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』。因為一些私人理由,所以我對鏡頭還是有點恐慌,和希望可以在調整克服自己之前,希望可以低調和慢慢開始分享,可是我還沒有完全準備好。」她回應網友時,透露有社恐,只想低調生活。

幸好,超盈已慢慢克服社恐,闊別社交場合多時的她,上周四跟閨密林心兒出席鄭志剛籌辦的The Children Ball晚宴。心兒分享二人合照,只見曬靚肩的超盈拖實心兒的手,展露燦爛笑容。超盈亦在微博分享The Children Ball照片,有內地網民問她何以缺席澳門酒店活動,她亦耐心回答:「女兒病了。」