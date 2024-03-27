元朗好去處 | 元朗一日遊美食打卡推介！元朗公園賞杜鵑 / Anson Lo劇集取景太陽花田 / 元朗名物沙嗲牛麵 / 世界冠軍咖啡師Cafe

快要到長假期，大家Plan好節目了嗎？如果大家想去戶外地方散散心，可以來一個元朗一日遊！元朗除了可以賞花之外，更可以去探探兔仔、食串燒等。今次就和大家來一次元朗之旅！Go go go！

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元朗一日遊│1. 元朗公園：賞杜鵑+百鳥塔觀景塔+香港姆明公園

第一個要介紹的地點是元朗公園，元朗公園佔地7.5公頃，落於水牛嶺一片天然林地上，設計盡量保留原有的地形和樹木。而今次要講講這公園的賞花點，園內原來有杜鵑園，佔地約750平方米，植有多個品種的杜鵑，如白杜鵑、 紫杜鵑和錦繡杜鵑等。杜鵑素有「花中西施」之譽，香港的花期通常在3至5月間，而根據康文署3月21日更新的開花情報，現時為4星！

3月21日相片(圖片來源：康文署)

3月21日相片(圖片來源：康文署)

元朗公園山崗上建有百鳥塔，當中有鳥舍及觀景塔，可看到元朗市及天水圍新市鎮。另外，園內打卡位很多，好像是小橋流水、人工湖、瀑布、草地、噴泉等等。而在百鳥塔旁更有被稱為「香港姆明公園」的藍色尖頂小屋，不說真的以為自己去了姆明谷！

(圖片來源：康文署)

(圖片來源：康文署)

(圖片來源：康文署)

元朗公園

地址：元朗公園北路

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