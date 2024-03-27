職場女王Son姐 | HR好乞人憎？點解暴風雨後要同事照返工係身不由己？最多求職者不滿HR是甚麼？

最近在我的Facebook面書和讀者們玩遊戲，請大家一人一句和不同的人物對象，講一句最想講的說話！其中一句問『最想同HR講的說話』，反應熱烈，大多數都是對HR的種種不滿，亦有身為HR的吐苦水，坦言有頭髮邊個想做癩痢？到底HR的存在的價值和意義是甚麼？引起最多求職者、同事不滿的又是甚麼？

「HR」 Human Resources 人事部，顧名思義就是和人事有關的所有事情，公司上上下左右總之和人有關的都關事，是對上對下溝通的橋梁，絕對是公司重要的角色。不過真正重視HR的角色，明白如何用HR的老板，HR有用武之地的的公司，屈指一算，算不出幾多個來！

HR 的所作所為可以有幾乞人憎，我都親身領教過不少，之不過10隻手指有長短，樹大有枯枝，總不能一竹篙打一船人。況且HR的行為態度，除了和當事人的性格修養道行有關，其實都只不過是配合公司的文化老闆的想法。當中確實有很多身不由己，老闆高高在上，根本不知道民間疾苦，如實反映員工狀況甚至慘況，絕對可以無動於衷！最簡單看一看暴風雨柔冷之後的香港四周圍山泥傾瀉樹木倒塌，地鐵站塞爆巴士站大排長龍，明知天氣如此惡劣，老闆當機立斷決定所有員工在家工作一天有幾難？老闆開沒有落柯打，HR根本不能做決定，大家唯有逼餐死返工！搞到天怒人怨，鬧爆HR唔係人唔幫員工出頭發聲爭取， HR做了炮灰箭靶，只能硬食！

其實很多公司規矩條例，一如我講過很多次的公司文化，講到幾冠冕堂皇，其實就是老闆的文化！搞不好老闆根本沒有文化，情況絕非罕見， HR更加大鑊！老闆永遠是佛心，永遠只會擔當好人的角色無論如何都不會做醜人的！所以人事部訂立的規矩條件，員工不要妄想能夠改變，即使今時今日管人管事最著重的是人性化，對食古不化的管理層包括老闆及HR，唉……嘥氣！

不過講到對HR最不滿的，是面試的時候問的問題，HR對求職者的態度。「點解唔做、點解搵工？」我是求職者的話一定反問「點解請人？點解見我？」點拆解好呢？有HR問求職者「點解嚟見呢份工？」求職者的答案是「因為你請人囉！」 HR覺得求職者玩野鬧爆，大家覺得呢？

其實不論任何角色崗位，無分高低階級，離不開「尊重」！請人不是大曬的，求職不是卑微的，只不過各有所求各取所需，有錢出錢有力出力，點解搞到咁複雜？