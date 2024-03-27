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27/03/2024

名古屋自由行｜日本最大型食買玩Resort「三重VISON」攻略（上）！700円食米芝蓮、即燒龍蝦鮑魚、打卡巨型炸蝦

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　雖然，相比起東京、大阪及福岡，香港來往名古屋的航班不算多，但其實都很受香港人歡迎，除了有新開的吉卜力公園之外，還可以前往白川鄉觀光及三井Outlet Park爵士之夢長島血拼！實不相瞞，我對名古屋的興趣不大，但為了去吉卜力公園，總要在名古屋住兩晚，所以，我盡量都會在附近找些地方去看看！最近我就去了日本最大型的商業Resort「VISON」，面積達119公頃，約6個維多利亞公園，入面分為10個小區，約有70間食肆及商店，每一間走入去逛逛，應該一天都不夠用，所以我選擇在這裡的酒店住一晚！這次先為大家介紹幾個美食區及商店區，下星期再分享酒店的試住報告及介紹藥草浸浴設施「本草湯」吧！

 


VISON的範圍非常大，山上最頂的位置是酒店「HOTEL VISON」，左下圓形的是供應名廚美食的「食庭」，中間黑色屋頂的屋仔是餐廳及商店，右邊那些白色屋頂（還有很多未能顯示在照片上）的是coffee shop、餐廳及賣新鮮蔬果的市集。（圖片來源：VISON官網）

 


由於VISON的面積很大，怕大家迷路，區內多個地方都放了巨型的地圖，方便大家認路！（圖片來源：VISON官網）

 

名古屋三重VISON｜Marché VISON︰巴黎一星米芝蓮廚策劃！日本最大型產直市場　　

 

　　VISON的10個小區之中，最有趣又最受遊客歡迎的，絕對是「Marché VISON」，這個大型市場是由巴黎一星米芝蓮廚師手島竜司氏監修，除了可以買到由附近地區農家每日新鮮直送的蔬菜水果之外，亦可以買到松阪牛、和歌山縣那智勝浦的吞拿魚、伊勢志摩直送的伊勢海老及鮑魚等。

 


「Marché VISON」小區是由一個個巨型屋簷組成，屋簷下有各式各樣的商店或餐廳，每一間的外觀都有點不同，很有新鮮感。（拍攝：Katty）

 


新鮮水果是來自縣內不同的農園，冬天有蜜柑及士多啤梨。（拍攝：Katty）

 


幾乎有網球般大的士多啤梨，每粒450円，買來打卡也不錯。（拍攝：Katty）

 


100%新鮮的農園直送蔬菜，售價只是香港的3分1或更平！（拍攝：Katty）

 

下一頁︰產直市場都有即食美食！海鮮丼、燒海鮮、BBQ

 

 

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