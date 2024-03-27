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27/03/2024

灣仔馬來西亞有錢人飯堂！主打南洋中菜！富貴版海南雞有咩特別？超正秘製甘香醬大頭蝦、焦香燶邊叉燒

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　　自疫情開始，馬來西亞食肆在香港如雨後春筍，中馬混合的娘惹口味遍及全港。疫情過後都一年了，這股馬來風潮好像沒有淡靜下來，反而更走向精緻化和個性化........

 

　　前陣子有朋友提議到灣仔旳鐵飯碗一起晚餐，我對於「鐵飯碗」這三個字沒有甚麼印象，只聯想到可能是金飯碗的second line，兼誤以為是主理粵式小炒或火鍋之類，卻原來統統都錯晒 —— 金飯碗是一間馬來西亞菜館，位於灣仔皇悅酒店的地庫。

 

　　說起灣仔皇悅酒店，記憶所及我平生只踏足過一次，今次就是 —— 登！登！登！—— 有生以來第二次啦！上次進來肯定是2000之前的事，好像是到地庫的餐廳吃午餐，那餐廳走甚麼路線、那午餐有甚麼好吃，統統都忘記得一乾二淨，令我留下印象的倒是通往地庫的樓梯，掛有曾入住或到訪該酒店的國際名人明星肖像，其中一位是上世紀80至90年代頗紅的女歌手Sheena Easton，我當時很喜歡她，特別留意她的動向，根據資料，她應該是1998年7月2日來港，為赤鱲角機場（即現時的香港國際機場）開幕禮隆重演出，除了獨唱手本名曲，還跟張學友合唱了........時隔多年，從前的地庫餐廳變成現今的鐵飯碗，通往地庫的樓梯亦重新裝修過，不知道她的肖像現在放到那裡去。

 


從灣仔皇悅酒店的大門，都好像看不出鐵飯碗所在處，不過在酒店轉角位置的外牆是有宣傳資料。

 


進入酒店大堂，看不出所然........

 


終於找到通往地庫的樓梯，鐵飯碗就在下方。

 

　　當大家以為這是口味熟悉的馬來西亞菜式，來來去去都是咖央油多、肉骨茶、雞絲河粉之類 —— 咦，出乎意料，踏進室內，才發現這食肆不單走精緻高雅路線，而且是提供了涵蓋東南亞地區內中式菜式。

 

　　聽說，餐廳背後金主是一些富有的馬來西亞華人，他們平日所吃的「南洋中菜」，既具傳統中菜口味，又夾雜著馬亞的元素，在香港不至於吃不到，但絕少像這家餐廳的高檔優雅，而且地點屬旺中帶低調，交通便利同時具私隱度，說到底有錢人就是喜歡這樣。

 


來到地庫，發覺具別有洞天之感，環境比想像中闊落得多。

 


踏入餐廳，首先是一些很舒適的卡位。

 


牆上藍白色的圖案，很具南洋娘惹風味，厚身座椅配白色餐枱布倒像傳統中菜。

 


牆上的色調與畫作，提醒著食客這裡並非吃粵菜。

 

下一頁：為何叫做「鐵飯碗」？焦香燶邊叉燒最美味

 

 

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