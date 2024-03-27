樓市撤辣後直至3月24日，出售了逾3600個新樓單位，在3月底賣到4000個亦不是夢，已經超過了業界大多數人的預測。如果連續多3個月、每月售4000個新樓單位，香港樓市就可以回復正常，地產商亦會恢復買地，香港財務收入也有所保證。



業界朋友同我講，新樓單位咁好賣是有多少意料之外，其中一個原因是不少國內賣家本來打算買一個，現在因為樓價下跌了兩成以及不用付30%印花稅，以往買一個單位的錢補多少就可以買多個，真係唔買就笨；而且香港官員亦打開口牌，講到明辣招的框架仍在，如果樓價飆升就會再出招，如果現在唔買，到政府再出招時，不但要多付樓價，而且仲要畀辣招稅，今日可以買到兩個單位的錢，到時只可以買一個單位，所以，現在有能力唔買就笨。

有老友話，既然樓市有咁好潛在因素，應該風光明媚。老實說，樓市的確好轉，但絕對唔可以用風光明媚來形容，因為不少業主仍然要賣樓來解決財務問題。首先是美國仍未減息，不少持有多個物業收租的業主收支仍未平衡，就算可以唔賣，都無能力再買樓，但好彩美國聯儲局已經發出了強烈減息訊號，估計下半年減息三次，總共減0.75厘。千祈唔好話0.75厘唔係好多，對於持有大量物業收租的業主來說，這是非常龐大的支出。如果真係減到0.75厘，樓市就會開始放晴。

本港樓市仍受陰霾籠罩，談復常實在言之過早。(iStock)

樓市還差一樣才可以話風光明媚，就是銀行開始借錢畀人買樓。現在唔係唔借，而是要求甚高，大多數有意買樓的香港人都唔符合要求，只靠內地買家頂住個樓市。當銀行不但停止call loan，並且願意借錢畀合資格的人買樓，樓市才可以話風光明媚。