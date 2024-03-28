要評「理蔚小零」業績？筆者自問無此功力，只做文抄公，抄國內《時代財經》武凱之文。

在「理蔚小零」四家車企中，理想汽車(02015)是2023年唯一一家營收超千億元的車企，達到1238.5億(人民幣．下同)。同時也是唯一一家實現全年盈利的車企，2023年淨利潤達118.1億元。

在新勢力車企中，虧損是常態（圖）。

2023財年，蔚來(09866)收入達到556億元，同比增長12.9%；不過其淨虧損高達207.2億元，較上一年度增加43.5%，居4家新勢力車企之首。截至2023年四季度末，蔚來的現金儲備為573億元。

同樣虧損超百億元的還有小鵬汽車(09868)。在2023年，小鵬汽車營收306.8億元，同比增長14.2%；同期淨虧損為103.8億元，較2022年91.4億元的虧損擴大13.6%。截至2023年年末，小鵬汽車現金儲備為457億元。

相較之下，儘管零跑汽車(09863)營收較低，但其虧損在持續收窄。

零跑汽車2023年營收167.5億元，同比增長35.2%；同期淨虧損42.2億元，同比收窄17.4%。截至2023年年末，零跑汽車現金儲備為193.9億元。

在4家車企中，理想汽車的財務狀況最為樂觀--其是4家車企中唯一一家實現盈利的車企。在2023年，理想汽車全年營收1238.5億元，同比增長173.5%；全年淨利潤達到118.1億元，實現了自交付以來的全面盈利。在2022年，理想汽車淨虧損20.3億元。

2023年4家車企汽車銷量均實現增長，但座次排名有所變化。其中，交付量最高的為理想汽車，全年交付量達到37.6萬輛；蔚來全年交付量為16萬輛；零跑汽車全年交付量14.4萬輛，超越小鵬汽車；小鵬汽車同期交付量為14.2萬輛。

在2024年，理想汽車全年交付量目標為80萬輛。不過在3月21日，理想汽車創始人、董事長兼CEO李想在內部信中表示，將不再過度追求銷量目標。零跑汽車交付量目標據報道為30萬至40萬輛，不過企業方面未向《時代財經》證實此數字。

蔚來、小鵬汽車尚未公開其具體交付量目標。

為了站得更穩，新勢力車企集體選擇下沉(向低價市場發展)，降價以求增量。

蔚來的下沉分兩步走：首先是主打高端市場的主品牌依舊不降價，但其調整了BaaS電池租用服務政策，使用戶電池租用支出降低，變相降低購車門檻。

另一方面，蔚來旗下第二品牌「樂道」已經浮出水面。在3月初的2023年財報電話會議上，李斌表示這一品牌將在今年二季度發布，首款產品今年三季度發布、四季度交付。

「第二品牌目標用戶群體非常明確，針對家庭市場。闔家歡樂、持家有道，所以叫樂道。」李斌如此解釋第二品牌的由來和定位。

在3月中旬的中國電動汽車百人會論壇上，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬也對外宣布了第二品牌。

「在下個月的北京車展期間，我們將會正式推出面向10萬至15萬級別的全新品牌。」在3月19日的財報電話會上，何小鵬表示：「全新品牌的第一款車型將會在三季度開始上市和交付，我有信心這將會是今年A級純電市場最亮眼的爆款新車型。」

二者都意圖通過第二品牌進入更下沉的市場。業內人士對《時代財經》表示，車企創建子品牌主要是通過品牌差異化來區分不同的目標消費群體，這樣既可以避免主品牌的低端化，也有利於吸引下沉市場消費者。

此外根據理想汽車規劃，理想汽車今年將發布一款20萬元級別的增程SUV「理想L6」。相對於理想L7、L8、L9三款已有車型，新車售價區間更低。分析稱理想汽車希望借此增加產品覆蓋範圍。

汽車行業競爭激烈

事實上，相較於30萬元以上高端市場，下沉市場的競爭更加激烈。比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長安汽車(深:000625)等自主品牌牢牢佔據這一市場，比亞迪總裁王傳福甚至直言「擁有10萬至20萬元市場的定價權」。



1900年代，美國有逾1500間汽車工廠，打拼下來，今時只存3間，無他，汽車行業競爭激烈所致。新能源汽車也如是，所以投資者揀新能源汽車股，需要注重其盈利能力，有得賺才可留低。而不是單看其銷量，如是割肉求量，也只不過是割肉補瘡，割得幾多。

其次新能源汽車投資者亦要留心，汽車業的技術改進。新能源汽車的動力是儲能電池，最終會是自動駕駛。

電池不一定是鋰電池，可以是氫電池、太陽能。

自動駕駛除了是軟件外，尚要有天上的衛星作導航。迄今為止，似乎只是吉利發射了些衛星上天，意欲何為？清楚不過。

此外，亦要留心政治爭拗，歐美市場可以是好市場，亦可以是可能被制裁的市場。

如投資者不知揀哪隻新能源汽車股好，則可以買電池股，以至電力股。電，是新能源汽車中的「電油」。

筆者一直認為，只要港交所(00388)能大力自國內引進有關的新能源汽車配件股(不是汽車股，而是配件股)，則基於公死有得食，婆死也有得食，千家新能源汽車股執笠剩三、五間，這些配件股，一樣有市場可圖利。

有甚麼新能源汽車配件股可考慮？表是昨日A股中漲停板的相關股，找到這些股來港上市，港股民尚要為騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、美圖(03690)而迷惘嗎？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)