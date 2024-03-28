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28/03/2024

陳凱琳挑戰粉紅色Bra Top穿窿褲超性感！火辣人妻怕老公鄭嘉穎嬲嬲：希望咁樣著唔會被人話啦

#陳凱琳 #Grace #時裝周 #米蘭 #鄭嘉穎 #影視娛樂
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　　陳凱琳（Grace）繼早前飛米蘭參與時裝周活動後，近日頻頻出席品牌派對，挑戰不同風格的服飾，早前她分享日前去澳門出席Palazzo Versace開張派對的照片，再次挑戰性感尺度，更驚青留言話：「希望咁樣著唔會被人話啦…」

 

 

　　Grace穿上超少布粉紅色Bra Top加上穿窿褲，左右兩側都穿大大個窿僅見兩條幼帶，這款造型難以穿內褲打底，難怪不少人睇到都留言大讚「火辣」。她留言指非常慶幸參與今次的派對，除了見證到品牌酒店的魅力之餘，最驚喜是能夠親身現場聽到John Legend的歌聲，比想像中還要厲害，不過提到自己的打扮，她就搞笑話：「希望咁樣著唔會俾（被）人話啦…」似乎意有所指，莫非擔心老公鄭嘉穎會詐型？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　網友留言回應安慰Grace說：「除咗你老公應該無人會話你」、「Wow Grace!! You looked so sexy from that outfit!! I love it!! It suits you well!! （你造型好性感呀，我鍾意，好適合你！）」、「件衫乜咁Sexy嘅？但我鍾意」、「我有咁好身材，我都會咁着」、「你着得咁靚，鄭嘉穎唔好話佢啦」等等。

 

轉載自: 晴報

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