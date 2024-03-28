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28/03/2024

文頌男五次化療無效腫瘤變大！曾為J2《不正常愛情研究所》主持！抗癌痛楚難受：我好唔想離開你哋

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　　TVB J2《不正常愛情研究所》主持文頌男，去年年底自爆在椎間近盤骨附近位置確診見惡性尤文氏肉瘤，屬罕見病症，正接受治療，由於要面對龐大醫藥費，公開眾籌希望各界協助，隨後他在IG分享自己的抗癌經歷，除了要剃光頭之外，多次接受化療都大嘆辛苦難以忍受。所以，文頌男不時開直播跟網友傾偈，希望可以抒發一下情緒，也陪伴他在家人休養的悶透日子。早前，文頌男分享自己最近的病況，醫生宣布化療無效，令他大受打擊。

 

 

 

　　文頌男早前在社交平台分享在醫院的照片，已剃光頭的他身形明顯消瘦，相當憔悴面色較差，他撰長文分享自己的心路歷程，可惜的是他接受完第一階段的治療，五次化療之後，醫生宣告治療無效，照過磁力共振，發現腫瘤不單止沒有縮小，反而轉大，他一字一句表達自己難免會灰心失意，令網友大感心痛。內容如下：

 

　　經歷咗第一階段嘅治療，做咗五次嘅化療，但係治療無效。照咗磁力共振，發現個腫瘤唔單止冇縮細，仲變大咗少少。喺呢個時間點，我想分享少少自己嘅真實想法同感受。

 

　　做咗五次化療，每一次都好似經歷生死，肉體上好難受好辛苦，而且所有毛髮都甩晒，個樣好似妖怪咁，到後期仲開始痛返。我真係覺得好無奈，好似咁辛苦但係完全冇意義。另一方面，到真正聽到醫生話：「個治療冇乜效果、個腫瘤仲要大咗少少，最後一次化療都唔好做喇，準備做電療啦。」嘅時候，我心情喺嗰刻好似跌咗落深淵。同時，我真係好驚，感覺距離死亡又近咗一步，而且可能唔係死咁簡單，係會死得好痛苦，因為我嘅下肢 、盤骨附近嘅位置係越嚟越痛，痛到開始連嗎啡都冇辦法舒緩到，身體仲會不自覺抽搐，有啲身體部位已經變得麻木，排泄方面都開始出現好多問題（呢部分太羞恥都唔想講太多），我開始有種感覺係「我活得好冇尊嚴」，因為行動不便、痛，每日都係喺屋企對住四埲牆，幾乎零社交、零工作，每日都活得好似好無意義咁。我成日都好驚，我真係好驚，好驚，好驚可能臨死前會半身不遂、全身插滿喉管、無時無刻都伴隨住巨大嘅痛楚、意識唔清醒又表達唔到自己。

 

　　捱咗咁耐、咁辛苦、無一刻可以放鬆，有時唔知為咗乜嘢。我咁大個人，都未活得輕鬆過。由細到大都遇到唔同難關同挑戰，就算每次嘅挑戰都越嚟越困難，但我都靠自己一一跨越過，但個天就好似好想我死咁，唔肯放過我，唔想畀我輕鬆。喺我以為終於生活可以穩定啲嘅時候，又畀咗呢一個難關我，而今次我覺得我真係控制唔到，冇辦法靠自己去解決。就算我想放棄，但其實根本唔知可以點放棄。我未死嘅話，我只能夠選擇堅持。依家我每日都痛、非常痛，無一刻唔痛，每日度日如年，我唔知幾時可以開始電療、幾時先可以舒緩到我嘅痛楚，我只係盼望可以快啲唔痛。

 

　　我諗好多癌症病人即使表現得有幾堅強、幾樂觀都好，都會有我以上類似嘅諗法。但會咁樣諗唔代表我放棄，我仍然好努力對抗呢個病，即使幾唔想食嘢，都逼自己食；即使幾痛都好，都逼自己要郁吓，唔好畀啲肌肉退化得咁勁。呢段時間雖然我喊好多，但喺可以笑嘅時候，我放聲笑；想講咩嘅時候，盡情去講，唔會再收收埋埋，因為有啲嘢，依家唔做，以後唔知仲有冇機會做，唔諗咁多未來，活在當下，享受依家仲有嘅嘢。

 

　　我仍然好熱愛我嘅拍攝、演出工作。好希望有一日可以康復、行動自如，可以繼續返呢啲工作。亦都好想繼續可以留喺我愛嘅人身邊、我嘅朋友、家人。我多謝我嘅家人、朋友、我最愛嘅好兄弟、老闆、同事同喺網絡上唔認識但默默打氣嘅所有人，你哋一直支持我、照顧我、體諒我。我愛你哋，我好唔想離開你哋。

 

 

 

 

 

 

 

　　網友們紛紛留言為文頌男送上打氣的說話，「你已經好努力，希望你可以好起來」、「唔好放棄，苦盡甘來」、「祝福您早日康復。保持愉快的心情，克服困難。」、「加油啊！看到真係好難過」等等。

 

 

 

轉載自: 晴報

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