比比星期四｜港股16600攻守戰 長假後會點走？｜拆解比亞迪、商湯業績

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股復活節長假期前最後一個交易日，恒指開市初段表現反覆，其後在科網股帶動下，升幅擴大至逾200點，一舉收復100天線、20天線，半日仍升XXX點，報166XX點，成交增至5XX億元。不過港股近日在1月以來上升軌徘徊，藍籌業績後股價表現參差，加上人民幣價走弱，這些因素將如何影響第二季港股走勢？阿里巴巴(09988)再次調整原有重組策略，決定撤回物流子公司菜鳥的香港上市申請，同時斥資約292億港元收購少數股東持有的菜鳥股權。主席蔡崇信說現在IPO無法凸顯菜鳥的內在價值。如何解讀阿里叫停分拆？消息會否令股價進一步受壓？比亞迪(01211)去年全年純利升80.7%至逾300億人民幣，惟績後股價一度失守200元水平，原因何在？即將公布的3月汽車交付量不容樂觀？

影片網址：https://youtube.com/live/rEYu-Wd7YB4

►把時間軸拉到01:38開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8