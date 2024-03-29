曼城贏往績，主場搶分；槍手近況佳，穩守反擊

英超爭標白熱化，有別於以往曼城一枝獨秀，或者與利物浦激戰，如今三隊鬥得不分上下，而且目前更是多年無冠的阿仙奴暫時領先。

槍手會否重蹈去年的覆轍？抑或專注度和韌力兩大關鍵因素有突破，可以讓兵工廠封王？



研究機構Opta早前就分析，以前三名的未來十場聯賽比較，若以100分為滿分，槍手於下的賽程最難踢，難度分高達88.5；比較奪標賠率，暫時大熱還是曼城的2.1倍，利物浦則以2.65倍排第二；槍手的賠率則是3.6倍。

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上屆阿仙奴領先大半季，但去到最後階段忽然崩潰，就是因為球員年輕經驗少，不夠專注和韌性。

曼城和利物浦之所以近幾年都能一直保持戰鬥力，除了領隊的功力，球員的心態都是重要一環。

今季的利物浦一來有運，二來是球員夠專注和韌力，例如反勝水晶宮和紐卡素，還有補時最後一分鐘絕殺諾定咸森林，都是今季代表作。



高普2015年執教至今，總共有17次帶隊在補時絕殺對手；而在英超31年的歷史中，利物浦合共有43次補時入球擊敗對手，有超過40%實在高普年代發生，證明他的治軍下，球員的心態都是每一刻博盡。

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曼城更不用多講，哥迪奧拿執教至今，球員的專注程度早已超出大部分球隊，不論是上季在聯賽後來居上奪冠，甚至在歐聯擊敗皇馬和拜仁等，都證明曼城的心態足夠強大。

阿仙奴今季的確在心態上有很大進步，只要回顧歐聯面對波圖的賽事，頂住壓力，殺入8強。

比較三隊的數據，今季的阿仙奴表現卻要比另外兩隊出色。

入球高達70個，比利物浦的65和曼城的63要多；得失球差，槍手多達46個，利物浦和曼城分別是39和35。

阿仙奴的穩定性和把握力，有不少進步，經歷過上季的失落錦標之後，今年應該可以汲取教訓，鬥到最後階段。



本週的賽事上演師徒對決。哥迪奧拿在國際賽期間回西班牙老家休息，表示先要好好放鬆才能應付接下來的比賽，利物浦領隊高普早前更表示，論執教功力，自己不差，但哥帥絕對是最出色的一個。至於阿迪達，眾人一開始都不看好他，但同樣是舊將，如今協助管理青年隊的法比加斯，就指出阿迪達的到來，將阿仙奴這個爛攤子重新收拾好，也正是阿迪達的擇善固執，有了阿仙奴的復興。

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本週焦點

曼城有主場之利，而且哥迪奧拿在英超對賽往績和阿迪達領軍阿仙奴計，8場贏了7場只輸一場，優勢一面倒。

不過比賽一場一場計，阿仙奴則5連勝、近況大勇，何況五五波，勝負要看領隊賽前佈局和球員臨場發揮了。

領先1分的槍手，如果贏波固然是最佳結局，阿迪達必然會盡力爭勝而又不想冒險失分，所以部署必然謹慎，應該會先穩守後尋進攻機會。



兩隊防中比拼，槍手今季佔優；懷斯年輕有活力、佐真奴有經驗可控場；相反曼城有史東斯又在國際賽受傷，今場未必能登場，只能依靠洛迪則獨力難支。

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曼城則必然希望擊敗阿仙奴搶回主動權；主場優勢加上大賽經驗，不會輕易輸給阿仙奴。

但今季曼城不少賽事都曾經被反擊偷雞成功，如果防不住阿仙奴兩翼，恐怕會失分收場。



兩隊均有一個出色右中場，薩卡和科頓不但為球會而戰，更為未來英格蘭的正選位置而戰；論速度和射術，薩卡佔優，比較創造力，則科頓略勝。

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