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28/03/2024

MUJI無印良品海外首間服飾專賣店登場！率先開賣春夏季服飾、有改衣服務！必睇4大開業優惠︰直角襪減至$10！點攞$100優惠券？

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Text: Louise Yuen

　　無印良品 MUJI 自去年 11 月登陸皇室堡開設全港最大旗艦店之後，同樣位於銅鑼灣的利舞臺分店不久之後也進行大翻新，打造成港澳地區首間 MUJI 服飾專賣店，不只有齊全新春夏季服飾，更展出男女兼用的 MUJI Labo、具運動功能的 MUJI WALKER 等系列，一次過「曬冷」品牌最齊全的男女裝服飾。而這間 MUJI 服飾專賣店也於今日（28 日）正式開幕，優先發售多款夏季服飾之餘，新店開業期間更有多個折扣優惠，最平 $10 入手直角襪。

 

（圖片來源︰無印良品）

 

（圖片來源︰無印良品）

 

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　　繼新宿店之後，MUJI 首次在海外開設服飾專賣店，把利舞臺整層 3 樓劃分為上班服飾、居家及休閒服飾等不同區域，也隨季節轉變展示出相應的服飾及色系主題。像現時正值春天，台內可以找到 MUJI 全新春季服飾，由亞麻及漢麻系列、涼感系列至透氣泡泡紗系列都有，部分夏季服飾、鞋履及配飾更在利舞臺店率先發售，粉絲必去！值得一提，MUJI 利舞臺店將首次提供改衣服務，預計衣服修改後可於兩日內領取。

 

服飾色系主題展示區（圖片來源︰無印良品）

 

女裝（圖片來源︰無印良品）

 

鞋履、袋及配飾（圖片來源︰無印良品）

 

女裝有機棉涼感短袖裇衫 $228、女裝有機棉涼感喇叭裙 $388

 

男裝涼感透氣外套 $488、男裝有機棉混涼感抗紫外線寬鬆短袖T裇 $158

 

抗紫外線束繩帽 $288

 

抗紫外線400太陽眼鏡 $128

 

下一頁︰輕運動系列MUJI WALKER登場！最平$10買直角襪

 

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