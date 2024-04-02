復活節到韓國首爾自由行，今次想分享一下這次所見與多年前跟團的見聞，以及一些對韓國的認知。

這次一到埗，最令我不快的是排隊過關時出現打尖情況，在我們的位置前就出現了兩次，但這是「外國人」的隊，不是韓國人在打尖。一次是兩位歐洲女子，一次是兩位香港少女，兩次我都出聲教訓，她們都乖乖走回龍尾。長長的人龍，沒有足夠人員在管理排隊秩序，看來都是效率問題。

記得多年前到韓國，當時有些活動需要排長龍，排隊時出現一群「阿豬媽」（韓國上年紀的女性）不斷在人龍中打尖，從人龍後方一直向前行，見人過人。排隊人龍中的年輕人多數只會望她們兩眼，沒有發聲便讓她們繼續打尖。有人說韓國敬老文化十分強，老人家做甚麼也好，年輕人都不能指罵，因而出現此情況。

這群「阿豬媽」一直打尖，直至走到一群排隊的老男人後面，她們才乖乖停下守秩序排隊。這群老男人並非這群「阿豬媽」的丈夫，彼此互不認識。這群「阿豬媽」停下來的原因，與韓國另一個文化有關，就是男尊女卑，她們敢向一眾年輕人打尖，但不敢向年紀相若的男士打尖，有趣。



坐的士由機場到酒店，司機告訴我們路上有很多車，有機會堵車而需要較多時間。司機利用他車上手機的繙譯功能，他說一句韓文，讓我們看他手機顯示的中文，真聰明。到最後一天從酒店到機場時，又遇上堵車，本來預兩小時前到機場，差點被路上交通耽誤了時間，錯過航班，很險。



提到韓國車多問題，據說首爾家庭平均擁有超過一輛車，所以路上非常多車。他們的泊車文化亦有趣，只要車輛不阻礙要道，任意泊在街上也可以。所以在街上走走，很多地方都泊滿車輛，亦是有趣。



帶著小朋友到首爾，其中一個活動當然要去樂天世界，這個景點足夠一個家庭待在那裏一整天。在樂天世界，發覺附近好幾座大樓都是樂天集團的，有點似香港利氏家族，整個利園山都是利家的。



韓國有四大家族，他們在韓國的勢力很大，對民生影響很深，比起香港的地產霸權更厲害。四大家族控制各界，年輕人無一不想讀好書後加入四大家族工作，倘若被集團「炒魷」，將一世無立足之地。韓國經濟起飛多年，只有樂天世界，不見迪士尼樂園，雖然2022年中曾商討過，未知有否成事，背後是否受樂天集團影響呢？

韓國菜款式不多，旅遊的話吃幾天已會厭倦。(Shutterstock)



韓國的飲食文化不太適合我，明明是海岸線頗長的國家，但沒有講究的海產飲食文化，大多只是泡菜、烤肉串燒、炸雞、石頭飯、辛辣麵、人參雞等。有一晚走了大半小時，一條長長的街道，超過100間食店，全都離不開這些菜式，吃了幾天已不想再吃了。



曾經有位公司高管問一位剛升職的下屬：「請食升職飯去哪裏吃？」下屬回應：「食韓國菜！」立即被該高管教訓一番。因為韓國曾被侵略與統治多年，人民生活不穩定，對食物要求只會著重如何保存不變壞，加上地理關係，很難種出好植物，亦難去飼養出好牲畜，因此韓國菜不應被視為招呼客人的上等菜。



旅遊時，飲飲食食玩樂之餘，亦可以多留意他國文化，尤其想對外國資產作投資分析，股票亦然，房地產更甚，見微知著，對預視大勢亦有幫助。