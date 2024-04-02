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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

02/04/2024

「習馬二會」勢影響兩岸中美格局

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　在大陸快艇金門翻覆事件後，解放軍不再承認金廈之間所謂「禁限水域」，戰機更不斷越過海峽中線，而且愈來愈靠近台灣本島之際，台灣前領導人馬英九突然宣布應邀前往大陸訪問，並安排和中共總書記習近平會面。「習馬二會」雖然極有可能緩和目前兩岸劍拔弩張的氣氛，卻如意料引來綠營和側翼大肆攻擊，說穿了，綠營就是擔心兩岸緊張關係一旦降溫，將嚴重衝擊民進黨執政方向的正當性。

 

台灣傳媒引述消息指，馬英九和中共總書記習近平可望在下周進行「習馬二會」。

 

　　賴清德雖然贏得大選，但得票率只有40.05%，可以說台灣有近六成選民不認同綠營的政見。蔡英文執政8年，靠「仇中親美」及漸進式台獨維繫綠營選票，這次大選反映出仇中路線並非大多數台灣人所樂見。而在賴清德就職前，兩岸形勢愈緊張，就愈能凝聚處於少數的綠營共識，這時殺出馬英九受邀請訪問大陸，甚至籌備「習馬二會」，顯然綠營的如意算盤被這個突如其來的會面打破。

 

　　也因此，綠營立委、綠媒和側翼開始對這次訪問冷言冷語，不斷要求馬英九在對岸宣示「主權」，「行政院長」陳建仁更呼籲馬英九「能夠在習先生面前，主張台灣是一個主權獨立的『國家』」。這些為難馬英九且不切實際的說法，對比近日在野黨要求蔡英文在卸任前到南沙太平島宣示主權，蔡英文卻礙於美國阻力選擇逃避，讓民進黨在所謂「主權」的議題上缺少了底氣。

 

　　其實純粹從符合台灣利益的角度來看，在中美對抗下，唯有兩岸多交流、多接觸才能降低敵意，並避免在大國競爭中成為美方獲取利益的棋子；當然更有助於消弭大陸民眾仇台的氣氛，避免民間要求北京政府「武統」聲浪升溫。

 

馬英九訪問大陸首日抵達深圳，即與國台辦主任宋濤會面。

 

　　對馬英九而言，二度訪問大陸並進行「習馬二會」，而且更成為習近平第三任期會見的第一位台灣政治人物，讓他繼2015年新加坡「習馬會」之後，再進一步確立自己的歷史定位。這也是馬英九「雖千萬人吾往矣」，明知會被戴上紅帽子和狂貼標籤，仍欣然接受北京邀請的主因。至於綠營所謂擔心馬英九講話可能失格，其實大可不必，因為他已卸任8年，更不具備任何政府及政黨職位。而且馬英九擔任過領導人，應懂得如何處理這種政治性極高的會面，如果表現不好，立馬會被綠營抓到把柄，勢必讓國民黨貼上「賣台黨」的標籤，連帶影響2026年的地方縣市長選舉，以及2028年大選得票。

 

　　當然，馬英九在「習馬二會」講甚麼，只能在新聞上稍為緩和兩岸緊張氣氛，習近平發表甚麼對台講話，才是國際關注的重點。不少國際知名政治學者也認為，如果「習馬二會」成真，最重要的是觀察習近平對台灣傳遞甚麼重要訊號。接下來，球就丟給賴清德，端看這位從「務實台獨工作者」改口為依循蔡英文路線的政客，520就職演說是否拋出改善兩岸關係的誠意和主張。

 

解放軍戰機頻繁越過海峽中線之際，馬英九訪問大陸能否緩和兩岸關係值得關注。

 

　　從中美對抗的大格局來看，習馬能否二會都不影響美國視中國為最大競爭對手的政策，美方更關心的是，能否從習近平講話中，判斷北京是否放棄抑或積極準備以武力統一，結果勢必影響中美未來競爭格局。

 

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