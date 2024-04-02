車企巨頭GM首位女性CEO！帶領通用汽車谷底翻身！5大危險管理策略：遇問題如何Down to earth解決？

談起汽車產業界，相信不少人腦海浮現的首個想法，都會認為是男性主導的市場。但事實上，女性在車界的力量也可以極之強大。

作為首位打破汽車業女性職位天花板、通用汽車（GM）「掌門人」Mary T. Barra，就在該企面臨危機關頭獨挑大樑，展現出其強悍的實力，帶領通用汽車從谷底翻身。她直言，能走到現在這一步，最重要的是遇到所有事情，都要「接地氣」面對及調整，用實際行動作出改變。

通用汽車行政總裁Mary T. Barra（右）近日出席Adobe Summit 2024時，分享其管理心得以及經歷。

10年前，百年車企GM為車界投下震撼彈，宣布迎來首位女性行政總裁，亦是全球車企巨頭中的第一位女掌門。而肩負此重任的，正是在該企由實習生做起的Mary T. Barra。

Barra的成功之路，是一步步靠自己努力走出來。從小就在父親薰陶下而愛上汽車的Barra，18歲時便進入通用汽車學院修讀大學，並以學員身份到通用汽車的工廠當實習生，畢業後更留在GM工作，先後擔任各種不同的職位，如電機工程師、製造規劃經理、全球產品研發副總裁、全球人力資源副總裁等崗位，且經歷多次嚴峻的考驗。

留住團隊重整 走出債務深淵

她近日出席Adobe Summit 2024時亦提及往事，直言每個階段都令她印象深刻，且並不易過。舉例指，2009年GM申請破產保護後，美國財政部要求75%高階主管的薪酬發放，受到政府限制，導致不少高管都選擇離開。而當時被任命成為人力資源副總裁的Barra就決定站出來，與美國財政部代表談判，為GM的高階主管團隊爭取合理的薪酬，「遇到問題時，就應『腳踏實地（Down to earth）』，迎頭面對挑戰，且調整策略和解決。」在其極力爭取的情況下，GM最終留住了基礎團隊並且展開重整，走出債務的深淵，浴火重生。

近年GM全力將燃油車轉型至電動車，但轉型之路道阻且長。（GM資料圖片）

而在2014年初，Barra接任CEO短短一個月，GM面臨部分車款點火開關問題，而要召回產品的危機中，當時部分車款可能出現動力轉向及煞車系統突然失靈，以及安全氣囊無法打開等問題，甚至已導致數十人死亡。

曾陷安全危機 推變革挽聲譽

在水深火熱的情況下，Barra並未有逃避，反而在危機中挺身而出，快速推出各種措施彌補，包括召開記者會發布道歉聲明、拜訪受害者家屬並制定賠償計劃；啟動「為安全發聲」的流程變革，要求員工如果對汽車安全有任何疑慮，必須向經理滙報。倘得不到滿意回覆，直接與她聯繫；亦提出新設「全球安全負責人」的職位，要求團隊深入挖掘未解決的安全問題，一出現任何安全問題就必須召回汽車。

相關措施雖並未滿足所有消費者，但GM依然贏得部分消費者的信賴，挽回聲譽。Barra亦因此獲得內部員工和其他同行業人士的讚賞，認為她勇於擔責。Barra笑言，她一直都相信，問題不會因逃避而消失，只會愈變愈大。所以最重要的就是把合適的人都找來，大家一起擬定計劃，並且把每個問題都挑出來，正面解決。