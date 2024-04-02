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02/04/2024

大劉劉鑾雄21歲女兒做老闆！劉秀盈設佔地8,000呎舞蹈學校！激罕客串TVB節目獻靚聲

#劉鑾雄 #大劉 #呂麗君 #劉秀盈 #舞蹈學校 #香港舞蹈劇場 #一個好人 #影視娛樂
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　　富商劉鑾雄（大劉）與舊愛呂麗君所生的大女劉秀盈，一直醉心芭蕾舞，年僅21歲的她最近榮升老闆，在港開設一間佔地8,000呎的舞蹈學校，發展藝術事業。

 

 

 

　　有指劉秀盈以月租24萬元，租用黃竹坑一個商廈單位，開設舞蹈學校「香港舞蹈劇場」。她公布好消息：「我開了一間舞蹈學校！我剛開的舞蹈學校這個復活節第一次跟SJ芭蕾舞學校有復活節的課程！歡迎大家來參加。」只見學校環境光猛闊落，設計簡潔，設有四間舞蹈室和共用更衣室，環境相當舒適。

 

 

　　網民祝賀劉秀盈：「有了自己的小事業，繼續加油」、「喬喬好厲害自己做老板娘啦」、「能幹的小美女」，有人問她會否親自授課，她謙稱：「可能會吧，但我應該只能教很小的小朋友。」劉秀盈多才多藝，就讀大學建築系的她，彈得一手好結他及鋼琴，原來她在15歲才開始學習芭蕾舞，苦練兩年後獲英國皇家舞蹈學院頒發證書。其後，她入選香港芭蕾舞劇團，去年亦在「國際芭蕾舞比賽2023」奪公開組金獎。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　此外，最近劉秀盈原來在林子善主持的無綫節目《一個好人》獻聲！原來節目採用《中年好聲音》參賽者劉智衛的歌曲《Sillybird》做主題曲，而劉秀盈在歌曲中獻聲吹口哨，變相「現身」在節目中，她亦分享道：「我的口哨聲在TVB電視上！」

 

 

 

轉載自: 晴報

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