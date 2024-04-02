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02/04/2024

TVB「咪神」郭珮文著貼身衫遭質疑大肚？本尊高EQ留言親認：實不相瞞……

#郭珮文 #Juliana #落選港姐 #咪神 #Mayanne小喇叭 #假胸 #影視娛樂
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　　落選港姐郭珮文（Juliana）擁有驕人葫蘆身材，榮升無綫新一代咪神。最近有網民野生捕獲她，並合照放上網，有人留言質疑Juliana的身形似大肚！胸大有腦的她親自回應，EQ之高令她極速吸粉！

 

 

 

　　由選港姐到入行至今，郭珮文的身材一向是眾人焦點，討論度極高！日前有男網民在潮流盛事ComplexCon遇上郭珮文，隨即把握機會合照。相中表現十分紳士的男網民留言：「如果是郭珮文的話，表情管理失敗也正常吧！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　相中，穿上全黑超貼身長裙的郭珮文，雖然衣著密實都難掩S形身材。不過，在現場燈光下，郭珮文似乎有個肚腩仔，有網民留言：「光打落嚟好似有咗咁。」有人即為郭珮文辯護說：「佢已經好fit，女仔有少少小腹極正常，因為入面有個子宮。」

 

　　誰知帖文引來郭珮文本尊現身，留言回應「懷孕」真相：「實不相瞞，懷孕5個月了，孩子他爸是食物。」超有幽默感。該網民立即回覆：「我真係冇話你嘅意思，只係張相影得唔好，你fit呢樣嘢真係街知巷聞！」而郭珮文亦有上載當日的影片，原來她在會場肆意狂擦美食，難怪多了肚腩BB！

 

　　郭珮文向來EQ高，她在節目《Mayanne小喇叭》笑言曾被質疑是「假胸」：「好多呀，好多人會留言話假波。」謙稱身材只是「過得去」的她，自爆曾是肥妹，減肥後才變成現在的身材。

 

 

 

轉載自: 晴報

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