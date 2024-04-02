辦公室政治｜專注一件事的學問！你是專心湊老闆，或做好本分建設自己小宇宙？做事精益求精有3個步驟

他，玩辦公室政治，在大多數人面前一個樣，一個字：賤。

只是在上司和老闆面前是另一個樣，恭恭敬敬，裝作關心公司緊張生意，卻心術不正，亦是一個字：狗。

我養狗、愛狗，所以用上這個字也反覆斟酌，卻想不出還有另一個更貼切的字。

他在公司由低做起，十分專注做一件事︰搞辦公室政治。過程之中不管加害多少人、玩死多少人、得罪多少人，總之就是搞辦公室政治，湊掂老闆上位。

甚麼叫專注？

做一件事，不分心、日積月累、精益求精；不是做完，而是做對，更要做好，做到無懈可擊。這就是專注。

常說日本的匠人精神，一代、兩代、三代人的專營拉麵、湯底、义燒……這樣的拉麵又怎會不好吃呢？

在辦公室內也是一樣道理。

不過，許多人都高估自己的能力，低估同輩的優點和爆發力，亦低估上司的管理能力，總覺得他們在山腳，自己在山頂；總認為自己懷才不遇，沒人欣賞。

其實他們沒有自知之明。

先認識自己的能力所在，認識自己的優缺點，然後不斷有意識、有方法地去做，並且不斷學習、改進和更新，這樣做又怎會不有所提升和進步呢？

只不過許多人都有惰性，不思進取。

做報紙時，許多老總習慣兩、三年，有些四、五年來一次大改版，而且煞有介事，讓讀者感覺大件事。但實際影響有多大，銷量有增加嗎？

做法人人見到，效果卻不大；即使做了，卻不管是否做對做好。這是典型的放煙花，激情過後，轉歸平靜。

負責做一份報紙的副刊時，用了這樣的一個方法：

一份副刊，有很多版面，有影視、健康、親子、飲食、時尚潮流……怎樣令到每一個版面內每個同事都有一種強大的生命力？

而這種生命力不應該由我一個人去負責，否則我不是忙死，就是同事給累死了。

方法是由一個版面開始，例如時尚潮流，先用第一個月作檢討和內容構思，做讀者調查，找出做得較好和較差的部分。好的保留，差的改變。

第二個月是設計新內容、組織作者和版面設計；第三個月是設計版面，進行試版，並把相關設計徵詢意見，作出改動；接下來是推出、收集讀者調查意見和作出微調，然後推進幾個月，再等下一個周期。

當時裝潮流進入第二個月做設計新內容、組織作者和版面設計時，飲食版開始第一個月的檢討和內容構思，先做讀者調查，找出做得較好和較差的部分；然後同樣是進入好的保留、差的改變的階段。

當時裝潮流進入第三個月，便為設計版面進行試版，繼而為相關設計徵詢意見，作出改動；而飲食版進入第二個月做設計新內容、組織作者和版面設計時，健康版開始第一個月的檢討和內容構思，先做讀者調查，找出做得較好和較差部分；然後進入好的保留，差的改變的階段。

如此類推。

人是有惰性的，作了一次改動，若不經常跟進，許多人會在不知不覺間，不再跟進之前的設計改動，而做回自己喜歡或認識的一套，結果是改了版卻沒有效果。

而我們這樣做的好處是負責版面的同事，會開始專注於自己的版面專業，因為我會不斷要求他們做好版面，甚至要做到完美。

一、兩年下來，每個版面不斷自我學習、改進和更新，這樣的版面便不是放煙花的激情澎湃，而是細水長流的完善微調。

久而久之，大家都變成版面的專家。這就是專注的結果。

不管做甚麼，只要專注做一件事，自然有所成。

當然，人各有志，有人專注搞辦公室政治，湊掂老闆上位；有人則做好本分，過得自己過得人。

所以人家可以做到老闆身邊紅人，也有過人之處；我雖我行我素，也要專注做好編輯的事，才有我自己的小宇宙。

(後記：祝《經濟通》三十而立，專心致志，超越夢想）