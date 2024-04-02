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02/04/2024

hot talk 1點鐘｜半日大成交 港股大升原因何在？｜小米SU7熱炒 好消息出貨VS追貨？

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嘉賓：南華金融集團副總監　莫灝楠

 

　　港股於4月第一個交易日在小米(01810)新車SU7帶動下急升逾400點，半日成交超過800億元。不過總結第1季，恒指累挫505點，連跌4個季度，內地製造業數據有改善，市場預期6月或將啟動減息，港股第二季怎走？小米首款電動車SU7售價21.59萬元人民幣，董事長雷軍公布售價後直言是在「虧錢賣車」。小米App顯示，SU7開售27分鐘下訂超過5萬架，但第一款車大賣會給產能帶來極大壓力，如果遲遲不能交付或會引起口碑的反噬作用，小米股價造好，即市貢獻大市升幅50點，現時應為好消息出貨？公司未來營運前景如何？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/wPjbfTCHtoE

 

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