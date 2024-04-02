風水術數：俗語「逢九必衰」真唔真？從國家大事、歷史時間線解說！九字尾年份必有大事發生、大轉變？古人如何推算？睇土木相會、相沖！

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！俗話說「逢九必衰」，要是年份尾數為「九」，該年運勢容易大起大落、多變數，究竟從風水角度，這說法有無根據？為甚麼「九」字會跟中國政治有關？古人又用甚麼方法計算國家大事及轉變呢？今次我們就以歷史事件時間線，拆解這「逢九必衰」之謎！即聽蔣匡文解說！

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同風水有關廣東話俗語逐個數！人有三衰六旺、風水輪流轉係真？改名未必可改運！甚麼是左青龍右白虎？同人唔同命紫微斗數算得到？

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幸運數字｜138、1638寓意「一生發」、「一路生發」係真？五行有得解！車牌、門牌用哪些數字可增運勢？下元九運4、9唔一定差？點揀屬於自己幸運風水號碼？

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面相分析｜騙子有樣睇！眉毛有這特質心性狠？易被騙破財面相睇個鼻！BB鼻無主見最易呃？酒糟鼻代表甚麼？公開4大易墮詐騙陷阱面相特徵特質



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