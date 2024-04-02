貧窮原因 | 原來你是「窮底」？日媒揭「貧窮體質」9大習慣！愛逛便利店都算？即Check有無「貧窮體質」4大特點：常穿條紋衫、經常遲到

明明大家都賺錢能力都差不多，為何自己的戶口常常沒錢剩下呢？世上有寒底、熱底，你會不會自己本身就是「窮底」？曾有日本媒體列出了「貧窮體質」的9大習慣，指這些生活習慣會令人變貧窮。我們由今日開始，注意一下自己的生活習慣，一齊撇甩「貧窮體質」！

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大家看到朋友和賺錢能力都差不多，但他卻有儲到很多錢，可以買到自己想要的東西，去到旅行；而自己生活和他們差不多，自己的戶口為何會沒錢剩下呢？到底在哪一個環節上出了問題呢？曾有日本媒體分享了「貧窮體質」人士的生活習慣，更指出他們生活上的特點！如果大家想知自己是不是「窮底」，就要看下去了！不過，就算不是，都記得要留意自己有沒有以下生活習慣，改一改有機會令自己生活變得更好哦！

圖片來源：Unsplash@Eduardo Soares

留意自己有沒有以下生活習慣，中了4個或以上，就有機會是「貧窮體質」人士！

1. 常去便利店(就算沒有東西要買)

2. 家中堆滿雜物

3. 常常使用信用卡或電子錢包

4. 不知銀包內有多少錢

5. 因為減價，所以常入手大批貨品

6. 不整理雜物

7. 常常都說「很忙」

8. 付款會使用分期或積分

9. 買保險但不看內容

大家中了多少個呢？其實不難看出，以上一些生活上的小習慣，每次支出不多，可能大家都不會在意。這些不經不覺的洗費，數一數就會發現總數金額會比自己想像多。另一邊廂，不收拾家中，更有機會買了相同類型的貨品，買到回家才發現是一樣的。減少以上的習慣，有機會令自己儲得更多錢哦！

《篡位》(圖片來源：Disney Plus HK)

而「貧窮體質」會有以下4個特點：

1. 冰箱充滿過期食物：常購物但吃不完

2. 常穿條紋衣服：常買相似的衣服

3. 遲到：不會分配時間

4. 鞋櫃前可能有很多鞋子：不擅長整理

(圖片來源：Unsplash @Darya Ivanchuk)

當然，以上資訊只可以作參考，但成功改變一些以上某些習慣，分分鐘生活可以變得更好哦！



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