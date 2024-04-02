高息定存 | 工銀亞洲98日平均4.28厘，花旗渣打齊減息

踏入第二季，銀行都調整定存優惠。當中工銀亞洲推出「更出息定期」優惠，「綜合戶口」客戶以新資金10萬至50萬元，於分行辦理全期98日定期，會分三次派息，0至30日享3.2厘，31至60日享4.2厘，61至98日享5.2厘，平均4.28厘，優惠期至4月底，先到先得，額滿即止。

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不過，有部分銀行減存息，花旗銀行3個月定存減0.3厘至4.6厘，適用於起存額5萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口，以及持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬港元。

渣打香港也同樣減息，起存額1000元，6個月減0.15厘至3.5厘，12個月減0.3厘至3.1厘，適用於客戶透過網上辦理。而門檻較低，起存額10萬元，3個月定存減0.15厘至3.25厘，適用於客戶透過分行或電話辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組



