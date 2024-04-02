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葉劉的地球儀
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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

02/04/2024

香港發展要應對三大趨勢

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    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

　　復活節長假期前，香港特別行政區終於達成其歷史任務，《維護國家安全條例草案》於3月19日在立法會順利三讀，並全票通過；《維護國家安全條例》隨即在23日刊憲，正式成為香港的法例。至此，香港成功為《基本法》第23條自行立法，落實了全國人大「5.28決定」及《香港國安法》所規定的憲制責任及義務，完善了維護國家安全的法制和執行機制。加上過去數年，我們完善了選舉制度，順利進行了立法會選舉、行政長官選舉和區議會選舉，做到「愛國者治國」，全面提高治理水平。

 

以「零起點」思維應對三大趨勢

 

　　我認為，香港能走到這一天，殊不容易，要感謝中央政府過去一直以來對香港的關愛，屢屢出招，為香港掃平障礙，讓香港踏平崎嶇。今日，特別是復活節長假期後，象徵香港正踏在夏寶龍主任強調的「零起點」上，我們要由零開始，重新思考在目前複雜多變的大環境下，香港應如何建設經濟、社會、文化等方方面面，以全新面貌邁步向前，讓「一國兩制」的實施，進入新階段。

 

 《基本法》第23條成功立法，香港應以全新面貌邁步向前。（政府新聞網圖片）

 

　　特區政府在行政長官李家超帶領下，有心有力，日忙夜忙，一方面為《維護國家安全條例》廢寢忘食，另一方面為了提振經濟，辦盛事、搞藝術、日夜繽紛。我認為現在是時候，以「零起點」思維，思考一下香港正身處甚麼位置、面對甚麼挑戰，又應以甚麼策略來應對。而我認為，香港正面對三大趨勢(three mega trends)的挑戰。

 

融合大灣區衝擊香港經濟

 

　　第一個大趨勢是大灣區融合。特區政府經常強調香港要把握發展機遇，背靠大灣區的優勢，達致多贏，然而，通達大灣區的交通日益便利，港人北上頻繁，卻讓香港承受衝擊。

 

　　自去年2月初，香港與內地全面通關後，港人的生活及消費模式發生變化，北上消費成風，加上「港車北上」、電子支付等愈來愈普遍，這年來，港人除了北上飲啖茶食個包，還喜歡光顧倉儲式大型超市，北上配眼鏡、整牙等等，從飲食零售到專業服務，價廉物美性價比高，搶了香港不少生意。港人除了周末北上，長假期更甚，例如今個復活節假期，單是3月29日假期首日，便有70萬人次離境，當中52萬人次經陸路口岸北上，5日假期更累計有190萬人次北上，出入境口岸盛況空前，香港市面卻冷冷清清。

 

自從中港恢復通關，港人北上消費成風。(Shutterstock)

 

　　此消彼長，本地經濟承受這趨勢造成的衝擊，特別是冰室、茶餐廳等本地飲食業，不少老店、連鎖店都逃不過結業命運，近期頻頻傳出連鎖食肆結業的壞消息，結業潮甚至讓社交平台「執笠關注組」爆紅，叫人感慨。

 

生產要素未平衡流通

 

　　我十分認同行政會議成員任志剛先生的分析，香港是要與大灣區融合謀求發展，但若考慮「人」、「貨」、「資金」、「數據」等幾個生產要素(factors of production)，目前並非完全雙向自由流通。港人自由北上，但內地旅客並非自由南下；資金、數據亦未做到完全開放南下。生產要素流通不平衡，香港自然處於劣勢，未能完全運用大灣區的優勢，未能分享融合大灣區的紅利。

 

　　理論上來說，香港「咩都貴」，要抗衡大灣區的競爭，便要「大減價」，但是若要全面減成本減租金減人工來競爭，香港會很痛苦。因此，特區政府必須思考如何駕馭這局勢，例如怎樣運用大灣區的資源與香港互補，減低香港的成本；長遠而言要謀求生產要素的互相流通。

 

思考如何運用大灣區資源

 

　　舉例說，香港最缺的是土地，造地時間長、成本高，北部都會區或人工島也不能一蹴而就。那麼，我們能否與大灣區合作，更好地運用大灣區的土地資源？例如安老業，在香港買地或租地興建安老院舍都成本高昂，能否推動大灣區安老，讓香港長者在大灣區院舍居住？以目前交通配套那麼便利，屆時港人子女北上探親也很方便。

 

香港科技創新起步遲

 

　　第二個大趨勢是高新科技和人工智能的高速發展。過去香港並沒投放資源在科技創新，回歸前，港英政府沒興趣搞科技，沒投入資源做研究、開發，因此香港一直缺乏原創科技。回歸後，幾位行政長官算是正視科技發展，投入了不少資源，今屆政府更成立了創新科技及工業局，奈何香港起步已遲，必須急起直追。

 

發展人工智能已成為世界新趨勢，香港明顯落後於人。(iStock)

 

　　香港在應用科技方面有優勢，但原創科技未能產業化。當初我們的八達通卡領先大勢，卻沒乘勝追擊電子錢包、電子支付等發展，到內地後發先至，電子支付舉國盛行，甚至已有刷臉支付，我們仍是拿著一張八達通卡。此外，香港在數字化、人工智能等領域的發展均落後於人，特區政府幾乎每次推出新的電子系統都會發生網絡大塞車等各種「甩轆」，這大致是因為作為成熟的經濟體，香港某程度上習慣於舊模式，不容易成功突破。

 

有效運用人工智能提高生產紅利

 

　　人工智能的衝擊更大。作為西方創新科技的龍頭，矽谷近10年的發展也缺乏創新，直至人工智能一鳴驚人，例如運用大型語言模型(Large Language Model, LLM)訓練人工智能，ChatGPT的表現石破天驚。人工智能可使生產流程自動化，逐漸取代人類一些工種和職位，西方社會比香港更早面對這衝擊。以目前的大趨勢而言，人工智能創造的價值，在華爾街創造了財富，蘋果(Apple)、英偉達(NVIDIA)、微軟(Microsoft)、Meta等「科技七巨頭」領跑大市，但是一般人未享受得到。

 

　　我認為長遠而言，高新科技和人工智能的發展應為人類創造更美好的生活，雖然會令一些工種消失，但同時會衍生其他新工種、新職位，香港要與世界共同面對，培養及引入科技人才，有效運用人工智能，提高生產紅利(productivity gains)。

 

中美長期角力影響香港發展

 

　　第三個大趨勢是中美長期角力、地緣政治帶來的衝擊。

 

　　美國自命世界一哥，不容許別國有超越其領導地位之勢，對於中國改革開放後在各個領域特別是科技和經濟的驚人發展，美國至為忌憚，於是發展出「中國威脅論」，中國在美國心目中的「地位」，甚至超越俄羅斯，成為頭號競爭對手，甚至敵人。

 

美國將中國當作頭號敵人，處處打壓。(Shutterstock)

 

　　特朗普任美國總統時，揭開中美貿易戰的序幕，到拜登上場，直接推進至中美科技戰，美國透過關稅、禁止科技出口至中國等各種手段，與盟友一起圍堵中國，打壓華為等中國科技企業，香港經濟難免受到影響。

 

　　與此同時，美國持續打「香港牌」，透過香港打壓中國，長年對香港內部事務指手劃腳，甚至制裁中央及香港官員。例如美國剛於3月29日發表2024年《香港政策法》報告　(2024 Hong Kong Policy Act Report)，指摘中央政府和特區政府實施《香港國安法》和《維護國家安全條例》是打壓人權自由，違反《基本法》和《中英聯合聲明》，威脅美國的在港利益等等，完全扭曲香港實況。

 

中國沒因「見頂論」而見頂

 

　　待至中國經濟增長放緩，「中國崩潰論」、「中國見頂論」紛紛湧現。國家主席習近平在3月27日假北京人民大會堂會見美國工商界及戰略學術界代表時，明確指出，「中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運」，又說「中國經濟是健康、可持續的」、「過去沒有因為中國崩潰論而潰論，現在也不會因為中國見頂論而見頂」，大度又有底氣。

 

　　正如習主席指出，今年是中美建交45周年，「中美關係回不到過去，但能夠有一個更美好的未來」。事實上，去年習主席和拜登在美國三藩市會面的歷史性「習拜會」，達成了一些共識，習主席認為中美關係「應該穩下來、好起來」，香港自然受惠。

 

　　香港始終是中國最國際化的城市，是中國的窗口，在「一國兩制」下，香港擁有法治和制度優勢，必須站穩「背靠祖國，聯通世界」的企位，在複雜的中美關係下靈活變通，縱使困難，仍要克服挑戰。

 

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