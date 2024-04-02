管理與招募技巧 │ 企業經營30年如何交棒新一代愈做愈好？讓團隊持續發展、成長，要由新人入職開始規劃？

適逢2024年是經濟通的三十週年，故希望特別撰稿。

三十年是一個甚麼概念？就是如果有位年輕人是剛從大學畢業二十多歲開始有看經濟通，今天的那個他或她可能已經臨近退休了，有可能還和父母居住的年輕人，幸運一點的都可能抱孫了。對於很多企業家生意人來說，三十年並不容易，這代表著年代的交替變遷，這亦代表企業當中上一代的人成功培育出新一代的人交棒，那才可以使企業得以繼續營運，甚至愈做愈好。

在於企業擴展和培訓接班人這個主題，小弟最近上了不少有關經營和管理相關的培訓，當中有提到關於招募和管理上的一些小技巧，能協助將團隊遠愈做愈大，在此跟同業們分享一下。

在我們的保險理財行業當中，作為管理者有幾項重要的工作，做生意，做招募，做管理。要長久經營，招募和管理必須做好，尤其是管理，很多團隊可以兩三年爆發增長，是因為招募做得好，但要長久發展，就必須要在管理上下苦功，才能做到留才。每年招十個走八個，團隊不能壯大，所以有令人留下持續成長進步的系統是十分重要。一談及系統，就必須要「團隊合作」，人的時間和能力是有限的，透過團隊合作、分工，我們才可以有效並持續地發展和成長。

就這一點方面而言，本行有一個常見的難題，很多團隊都要面對。作為經理，當你有下屬同事開始做招募時，很多時候會很擔心他們「中伏」—— 因為他們開始把「管理」當成自己最優先的工作，把所有心思心力都放到自己的同事上。然而就忽略了其實初初開始建立團隊時仍需要自己專注業績，真正照顧的工作必須要「借力」處理。新進的招募者很多時候就希望在此事上爭取話語權，在同事面前爭取曝光，又或者責任心作崇，希望招回來的同事能盡快成長就花過多精力時間去關心同事，而把自己的業績放到最後，甚至乎造成不懂放手以致同事無法獨立成長的情況。

事實上在自己的下屬開始招募時必須系統性地做好整個招募流程跟進的項目，還有分工，才不會發生上述的問題。故此，在課堂上，導師們是建議將一個新人入職的整個流程步驟作詳細分類，仔細至新人的入職儀式（製造儀式感是非常非常重要），以致他們要簽多少的文件，做多少的培訓，哪些是公司要求、法規要求、哪些是區域內部培訓，以至由誰來負責跟進，誰主、誰副等，都要清晰地分工，而且要每個持份者都需要知道自己的作用和跟進時限。

惟有這樣大家才可以確保：1）每個新人的入職和培訓流程都是有規矩且是標準化，不會造成差別待遇或有人做多做少的情況；2）使每個人都合理地出力，不會有一個新人有兩個人教，或新人變成皮球被人拋來拋去，大家都以為對方會教，最後大家都落得浪費時間的下場。要知道要一個新人自主發問自主去工作是不容易的，就像你不能要求一個初生嬰兒懂得自己起床摺被更衣梳洗一樣，一個新人對行業和公司的認知是建基於我們對他的輸入，故此特定的流程除了使我們作為帶領者清晰分工，更重要的是可以使新人有標準去知道自己甚麼時候該做甚麼，清晰的藍圖絕對是他們成功起步的關鍵。

只有這樣，各人都可以專注用心在自己的範疇，做到「1+1>2」，達至共贏，並肩超越。



