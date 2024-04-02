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02/04/2024

日本都坐到Uber？「白牌車」4.1起提供限時服務！邊四個地區坐到？收費同的士有無分別？

#日本 #短線遊 #東京 #京都 #名古屋 #日本的士 #白牌車 #Travel news
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　　去日本旅行，你有沒有發現當地只有的士卻不見 Uber、Grab 等共乘汽車平台？原來日本的《道路運輸法》本來是禁止共乘，但政府早前宣布自 4 月起放寬禁令，允許一般駕駛者於的士供應緊張的高峰時段以自用車收費載客，現階段仍設指定服務範圍及時段限制。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　為了緩解的士供不應求的問題，叫車平台如 Uber、Go 及 DiDi 由 4 月 1 日起於指定時段開放預約「白牌車」服務，收費跟一般日本的士車費相同，並採用非現金支付，而且由日本的士公司負責管理，現時只於東京都、橫濱市、京都市等 4 大地區開放「白牌車」。

 

●    東京都23區、武藏野市及三鷹市
●    神奈川縣橫濱市及川崎市
●    愛知縣名古屋市
●    京都府京都市

 

　　另一要點是，「白牌車」於不同地區也有不一樣的開放使用時間。以東京為例，開放時限為平日上午 7 時至 10 時 59 分、星期五至六下午 4 時至 7 時、星期六午夜至上午 4 時，以及星期日上午 10 時至下午 1 時，相信當地人也需花點時間適應這個「白牌車」開放時間表。除了上述 4 大地區，開放地區將擴展至札幌市、大阪市，預計最快 5 月起提供服務。

 

 

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