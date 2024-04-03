03/04/2024
傅家俊創辧全球首間兒童桌球學校，傳授小孩球技畢生受用！桌球手與創業者抱相同心態：面對困難不放棄，從錯誤中學習！
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。
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夢想本應翱翔
隔周三刊出
職業桌球手和創業者有何共通之處？香港桌球名將傅家俊（Marco）說：「一樣要不斷解決問題，面對失敗決不放棄。」仍在國際職業賽場耕耘的他近年有另一個身份，就是「大師桌球王國（Master Snooker Kingdom）」的聯合創辦人。這間桌球學校提供適合兒童及青少年身形的球枱及設施，並融入STEM教學，推廣這項「紳士運動」之餘，Marco更冀將桌球多年來帶給他在心智上的成長，例如控制情緒、鍛鍊抗壓力等經驗分享給下一代， 讓他們可終身受用。
「桌球帶給我很多。」從Marco口中，筆者感受到桌球如何塑造了他。這位創造了多個「香港首位」紀錄的運動員小時候曾經不夠自信，約8歲開始，喜歡打桌球的爸爸常帶他去球室，使他對桌球產生濃厚興趣，並逐漸展露天分。在開明的父母支持下，Marco在高中畢業後就全心投入於職業選手事業，他說：「學業上確有犧牲，但必須把握桌球手的黃金時期。」
這一條適合自己發揮所長的道路，帶給Marco信心和對自己的認同。他於1998年成為首名打入斯諾克世界公開賽決賽的香港選手，2003年贏得斯諾克超級聯賽冠軍（非積分排名賽），亦是首位香港球手獲此成績。而職業生涯中令他最難忘的是2007年第一次奪得職業排名賽冠軍，「當時已打了8、9年職業賽，始終沒有突破，每次只能到四強或決賽，距離冠軍總差一兩步，故此開始有點懷疑自己。那次決賽對上奧蘇利雲（英國名將，多年世界排名第一），17局9勝，發揮得很好，贏下自己第一個職業比賽冠軍，對我別具意義。」
鍛煉專注力抗壓力 學習面對失敗
Marco打桌球20餘年來得到很多掌聲，在過往接受媒體訪問時他則經常提到，運動員享受成功之前，要先學會面對失敗，「我打幾百場比賽才能贏得幾場，但已經算是幸運的一群。」這也是他成立桌球學校希望讓年輕人得到鍛鍊的心理質素之一。
Marco與太太數年前在為兩位女兒物色興趣班時，有感坊間沒有適合兒童學打桌球的場所，「一般球室的球枱太高，球桿太長。」在太太的建議下，他萌生創辦桌球學校的念頭，並於2020年與幾位合夥人推出「大師桌球王國」，面向4至12歲的兒童，打造適合孩子身形、安全的教學環境。
「（學桌球）不一定要代表香港出賽，重要的是鍛煉專注力、手眼協調、抗壓力，面對失敗，解決問題，情緒控制等。」Marco冀透過桌球運動，傳授給孩子以後在各行各業都受用的經驗。
開業至今，Marco指收生情況不錯，亦可見到學桌球對學生的情緒和行為的正面影響。「桌球是靜態運動，有些孩子喜歡周圍跑，用自己的方式『放電』，但當他們站到球桌旁時，又會變得很『定』，有集中力，跑跑跳跳的行為減少，專注在打球上。」
寓教於樂 培養長遠興趣
他又強調，學桌球不分性格，「世界職業桌球壇打得最好的那十幾位，每人都有不同的性格、背景、技術和天分，個個都打得很好，他們的共通點就是都很喜歡桌球。」他指，有些小朋友會自己在網上找影片看，研究不同球員怎麼打球，「這些是沒辦法教的，他喜歡就會主動追求技巧的提升，這樣上手也會比較快。」
「小朋友應先打好技術的基本功，大家技術都好的話，就要講究策略，然後就是平衡心態，心態好才能發揮好技術。而在學技術之前要先玩得開心，課程透過遊戲設計，讓他們練習技術的同時也享受運動的樂趣。」Marco希望學生不是將桌球視為短期訓練，而是當成長遠的運動，「桌球可以打到很大年紀。」
創業「初哥」 運動員心態經驗融會貫通
球場上是「老將」的Marco笑言自己是創業「初哥」，創辦學校時起初反響不俗，惟正值疫情期間，作為體育場所受政策限制，收生反覆受到影響，歎「創業頭兩年就遇到這麼大考驗！」他坦言，受經濟環境影響，很多投資者都更謹慎運用資金，現時會先控制成本，等待經濟好轉。「桌球手和創業者都要有的心態，就是面對困難一一解決，不要放棄，從錯誤中學習。」
作為全球第一間兒童桌球學校，Marco坦言，仍需時向公眾推廣學桌球的積極意義，慶幸暫時未有競爭，目前課程亦逐漸向12歲以上的青少年開放，冀在香港做好品牌，未來計劃進入學校。他又透露，今年暑假將在深圳與另一教育機構合作開設分校，「國內的租金水平、空間等情況與香港不同，可做更大的學校，覆蓋更廣的兒童年齡層。」
Marco亦不忘職業球手的本職，他表示，未來將會繼續參賽，包括四月的世界錦標賽。他早前因疫情曾暫停參賽，目前狀態亦在逐漸恢復，「其他球員一直在進步，我也不能放慢腳步。」他指，隨著年齡增長，其目標已不再只著眼於成績，而是要享受每一次比賽，「用這個心態去打每一場，更可能發揮好的水平，能做到享受，自然就會有成績。」
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