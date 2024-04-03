  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
我要退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

03/04/2024

幫你父母去圓旅遊夢

#退休 #我要退休 #旅遊 #銀髮族 #賞櫻 #櫻花 #油菜花 #日本
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上日的文章提到，我終於完成了單車環台的「壯舉」（對我來說已是壯舉）。我是在還未退休的時候，就已經圓了這個縈繞多年的夢想，應該比一般人早了好幾年吧！

 

　　但對於不少人來說，退休前很難可以瀟灑地去圓一些和自己工作沒有關係，又要花很長時間才能成就的夢想。因此，我十分鼓勵退休人士，在你的黃金十年，努力去實現一些兒時夢想。

 

　　如果你/妳還未退休，而又有些剛退休的父母輩，何不率先協助你們的父母去圓夢呢？我指的夢，就是旅遊夢！

 

　　我在本欄提過，「拖住父母去旅行」是其中一個可以考慮的「親子活動」。本欄拍檔Luke Sir有本書叫做《拖住老婆去旅行》，而我曾經將它改成「拖住父母去旅行」。

 

　　我們的父母輩，很多都是早年從內地移居香港的一群，不少從事勞動工作，既沒有時間，也沒有餘錢去旅行。當他們打拼了一輩子，養大了我們這一代，可以從工作崗位退下來的時候，我們何不替他們圓一下當年的夢想？

 

　　我相信，到世界各地旅行，可能就是他們其中一個心願。但更重要的是，如果自己的子女願意陪同，那種感受會完全不一樣呢！在旅途中，你可能會發現父母的另一面，他們也許都是「老頑童」呢！

 

　　在我和太太去台灣單車環台之前的一個月，我和太太加上我姨仔，就拖住外母大人去了一次日本，提早賞櫻（河津櫻）。不要說我自己未曾正式賞過櫻，我外母當然也未欣賞過大規模的櫻花海。

 

 

　　除了櫻花之外，我們也去欣賞了日本的油菜花田，實在美不勝收，親情加上美景，是令人難以忘懷的。

 

 

　　事實上，我自己和身邊的很多朋友，近年都喜歡和已經退休的父母去旅行，有些更帶同自己的子女，即是三代同堂一起去旅行。作為上有高堂、下有子女的夾心一族，最辛苦肯定是自己了！

 

　　從商業的角度看，近年退休而自己又有經濟能力的，都會經常去旅行，再加上一些兩代甚至三代一起去旅行的需求，旅遊業確實是銀髮市場中前景最亮麗的一個環節（通關復常之後，這個現象就更明顯）！

 

 

　　過去，旅行社廣告主要針對年輕人和中產一族，但未來應該會有很大轉變。早前我也在本欄提過，未來郵輪之旅可能是銀髮旅遊的一個主軸，一來這種旅遊相對輕鬆，適合長者，而消費又比一般旅遊為高，很切合未來高消費一族的退休需要！


　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #我要退休 #旅遊 #銀髮族 #賞櫻 #櫻花 #油菜花 #日本

更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk