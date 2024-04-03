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03/04/2024

張致恒自力更生茶記打工？一洗懶惰形象「拋頭露面」擔當兩個工作崗位

#張致恒 #Steven #雯雯 #拋頭露面 #影視娛樂
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　　張致恒（Steven）與老婆雯雯育有四名兒子，不過二人長期財困，「餐借餐食餐餐清」。今日Steven表示自己有工開，又喺社交平台幫公司做宣傳，唔知今次係咪真係走得出輪迴借貸地獄呢？

 

　　Steven早前突然喺IG STORY POST出自己開工相，相中見到佢喺尖東一帶，影住一張茶記嘅傳單，留言：「食午餐，飲靚奶茶喇喂！」Steven表示自己正係派緊傳單，仲話一陣會返入廚房，一個人做兩個工作崗位，仲放低前明星身份「拋頭露面」，一洗懶惰形象；除此之外，佢上月都有開post，幫佢打工嘅性商品店做宣傳，打夠兩份工，算好「勤力」！不過以佢夫妻做事「虎頭蛇尾」嘅慣例，未知今次可唔可以同僱主「長長久久」喇！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　Steven自2019年與老婆雯雯宣布結婚之後，因為被爆一腳踏多船同借錢唔還等新聞，演藝事業奄奄一息；另外再加上雯雯「加持」，瘋狂網上怨廢柴老公兼嗌離婚，令Steven形象雪上加霜，藝人生涯近乎玩完。二人四年抱四，不過就窮到維持唔到生計，一直都同身邊人借錢度日，近年仲攤大手板「賣慘」，問善心網民拎錢，令人「嘖嘖稱奇」。

 

　　Steven同太太上個月再創新猷，直接Post出qrcode呼籲大家入錢，留言：「我知道呢個唔係一個明智嘅決定，但係我真係已經去到頂唔順嘅地步，過埋呢個月所有嘢都可以回復正常，所以真係求大家幫吓手。」而今日就係佢表示可以「回復正常」嘅第二日，希望Steven真係會生生性性，相信大家都會為佢4個小朋友祈福！

 

 

 

轉載自: 晴報

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