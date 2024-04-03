《愛回家》風少陳浚霆咖啡店儲值卡遭盜用！IG尋兇原來真相係咁：有少少冇禮貌同不負責任

在《愛回家之開心速遞》中飾演風少的演員陳浚霆，戲中因龍家富二代的身分，而經常被佔便宜，或者被接龍職員工作上借他過橋。沒想到現實中的陳浚霆同樣慘遭「抽水」，近日，他在IG公開求助，指自己咖啡店的儲值卡疑被盜用，更揚言：「如果係你，請出聲！」更揚言不排除報警求助。

雖然愚人節已經過去，不過這次「開玩笑」對陳浚霆而言實在太令人髮指。日前，陳浚霆在IG Story分享自己咖啡店儲值卡的Cap圖畫面，並留言說：「各位朋友，大家好！有事想大家幫忙，因為近日發現有人在銅鑼灣的Starbucks不斷用我的戶口消費，如果係你，請出聲！如果唔係，我就要報警，麻煩請幫忙。」事隔幾日，陳浚霆都未有公開事件的下半場，他接受本網電話訪問，揭發事件由來原來好離奇。

陳浚霆表示致電去咖啡店客戶服務熱線求助，對方很快就已經找到疑似盜用的人士：「其實我一直都唔發現，直至最近我買咖啡，店員好好話我有好多rewards，咁我就好奇點解呢？我有買咁多咖啡咩？突然有一排個儲值卡成日都唔夠錢，咁我個個禮拜入成2000蚊入去，成個月咪好多？入極錢都好快用晒，咁我就上網查吓個記錄。點知個記錄好奇怪，朝早冇啦啦喺圓方會買咖啡，我開緊工又突然銅鑼灣買到杯咖啡，所以我先去搵原因同搵人問。」

雖然搵到「兇手」，但陳浚霆未知如何處理是好，事關原來盜用的人他算認識，他表示：「我都唔知點做好，我放上IG之後有人認咗，佢係舊同事，話原來一直佢用緊，用緊嘅係佢嘅弟婦，吓？一位我完全唔識嘅人！佢叫我計番數畀佢，我真係唔識計，到底由幾時開始用，連佢都話唔知，點計？我真係好無奈，唔知點解個Code會去到一個素未謀面嘅人手上，咁樣有少少冇禮貌同不負責任。」