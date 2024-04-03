林峯張馨月曼谷追星被野生捕獲！危坐超載電單車一細心舉動獲讚好老公

林峯自從當上爸爸後，萬事都以家庭為先，就算開工拍戲，不時都見到老婆張馨月帶埋愛女Luna探班，一家三口甜到漏。近日，張馨月分享自己到布吉參與王嘉爾生日派對的照片，同場還有JW王灝兒，玩得非常盡興。隨後，張馨月轉戰到曼谷，匯合老公林峯一齊去睇Bruno Mars的演唱會。

泰國近來星光熠熠，事關王嘉爾在布吉舉辦盛大的生日派對，不少圈中好友都有出席，又玩水、又玩火兼放煙花，熱鬧非常，JW和張韾月都是座上客。而林峯近日被小紅書的網友野生捕獲，不過今次不是在內地拍戲，亦不是香港的親子樂，而是泰國曼谷。有網友在曼谷坐車時，目擊林峯和張馨月所坐的電單車經過，雖然電單車只有兩個位，不過林峯和張馨月一於少理，齊齊坐上電單車做乘客，三人行坐電單車左攝右攝，避開塞車。雖然林峯明知被拍，刻意避開鏡頭，但張馨月就大方任影，見到阿峯坐在司機的後面，隔開太太以免跟司機有肌膚之親，而為怕最尾的太太有危險，他都反手攬實太太免生意外，網友們都大讚林峯夠晒細心。

隨後，有另一名網友在小紅書分享跟林峯的合照，他表示：「曼谷看Bruno Mars隔壁站著林峯。」相中林峯所戴的黑色帽和白色上衣跟坐電單車的影片符合，網友們就聯想到，相信林峯和張馨月為了趕到場地睇騷，又要避開曼谷的嚴重塞車情況，迫不得已才冒險三人坐電單車趕到現場。別以為兩公婆難得放下Luna「二人世界」，原來Luna都有同行，演唱會翌日，張馨月分享他們帶Luna去兒童樂園玩的照片，大讚林峯是寵妻好老公、愛家庭的好爸爸。