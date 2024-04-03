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03/04/2024

期望第二季港股港樓皆升

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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友叫我預測今年股市樓市，我話無乜意思，預測嘅嘢，好似毛澤東所講，一萬年太久，只爭朝夕。今年還有9個月，變化很大，所以，不如只是預測第二季。我認為股樓皆升，股市有10%升幅，樓市亦比兩星期前谷底回升10%，不過，現在已經升了2%，所以，樓市在第二季會有8%升幅。
　
　　雖然話有很多香港人在復活節期間離港，尤其是北上廣深消費，但我的老友很多仍然留在香港，他們並不是刻意留港消費，而是享受難得的寧靜生活。而事實上，高級食肆、會所等生意沒有影響，甚至家宴的廚師都做唔切。由此可見，北上消費的大多數是基層市民，影響的亦是服務基層的餐廳。
　
　　我有不少老友在政府全撤辣之後，投資地產心態亦改變，不但長揸，亦可以短炒。既然有人長揸，有人短炒，樓市點會唔升？股市都是一樣，無人炒，個市就會慢慢跌，有人炒就會升。現在香港股市已經跌到一個不合理水平，不少公司股票市值只是資產淨值三分之一，再下跌的幅度不大，亦是短炒好時機。老友在復活節假期部署，唔敢講股市在假期後會急升，但3個月升10%亦非難事。

 

如果有人肯炒，樓市及股市就會上升。(Shutterstock)

　
　　至於樓市，如果政府唔撤辣，講多都無用，現在政府全撤，即是默許大家炒樓，正是行船爭解纜，唔炒就笨。其實，有很多人都有能力買樓，不過就心大心細，現在見到多了人買樓，又怕執輸，所以，在未來3個月，樓價會升得很急，未有樓的人要著意多少。
　
　　如果有人炒，而股樓又上升，唔使政府搞，夜繽紛都會出現。大家搵到錢，消費是很正常，唔使山長水遠北上消費，不如留番啲時間在香港搵真銀，北上消費其實是浪費。

 

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