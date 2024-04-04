玄學面相 | 周冬雨桃花特質有樣睇！關鍵在於五官、氣質！清純氣質配這個相學特徵令她有特殊吸引力

周冬雨緋聞豐富，是男神和成功男士的「收割機」。

她前一陣子在傳媒很紅，因為面黑！

周冬雨上月以代言人身份出席品牌在巴黎時裝周的營銷活動因全程黑面，被富婆VIP大力聲討：「周冬雨不想營業就別出來。」更數落她「全程臭臉，不想別幹唄，活該被討厭。」又傳此事可能令周冬雨的千萬代言費不保。

不過本文的焦點並非在其黑面，而是在桃花面，即在她面上找桃花相格的痕跡。順手拈來，已有兩點：一在五官；一在氣質。

先談氣質。

周冬雨面容清秀，當初就是憑此清純氣質，在如海的美女中，突圍而出，成為「謀女郎」。她當時16歲，來自石家莊一個工人的家庭，沒有背景。是時張藝謀正在籌備開拍「山楂樹之戀」，想找一個外貌清純、沒有那麼多經歷的女孩子做女主角，要像學生一般純樸、有活力和靈動。他找了很久都找不到，周冬雨剛巧到南京參加藝考，吸引了副導演的注意，被推薦給張藝謀，大導演一見之下，馬上認定就是她了，於是她有了「最純謀女郎」的稱號。

周冬雨清純之外，由於苗條纖巧，面小身瘦，予人楚楚可憐的感覺，很能激起男士要保護她的英雄感，事實也曾上演過一幕英雄救美，傳聞周冬雨在拍攝「宮鎖沉香」時，扮演純真善良的十三福晉兆佳沉香，拍戲時傳出她與男主角陳曉有特殊關係，在一次騎馬的場景，馬匹突然受驚而把周冬雨拋了下來，在危急之際，陳曉奮不顧身地抱住周冬雨，和她一同墮馬，甘願自己當保護墊，事後也不顧疼痛，立刻關切地問她有沒有受傷，幸好兩人都沒大礙。

這清純氣質又與她一個相學特徵出現反差，形成一種特殊的吸引力。

在那小小的臉蛋上，她的嘴厚顯得豐厚誘人，非常性感，嘴唇在相學上，上唇代表情；下唇代表慾，上下唇都豐滿表示多情也多情趣。

清純氣質配情趣雙唇是個有趣的組合，娛樂圈美女如雲，俗艷、冷艷、甜美……一籮籮，但純真加情趣就比較罕有，所以她緋聞不絕，傳聞中的男主角包括名導演、富二代和男神如陳曉、竇驍、林更新、阮經天、余文樂、劉昊等，可見魅力非凡。

女人不一定要天生麗質，只要有桃花特質，一樣可以在愛海暢泳，隨意收「兵」。