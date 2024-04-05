從政做人，也講專心致志

際此《經濟通》30周年 ，想起一件舊事。

1998年，和時任特區政府某財經高官在不同場合中，有較多交流。當時正值亞洲金融風暴開始，不知怎的，他在某次外訪回港時宣布向泰國借款10億美元，以應對危機。

問他，香港自己還沒做好準備，為甚麼會借錢予泰國？他不同意香港有金融危機，我說若馬來西亞和泰國接連出事，為何香港可以免受其害？

他當然在我面前說出了例如香港甚麼財政充裕、經濟穩健，還有和美元掛勾等一大堆理由，他不相信香港有甚麼金融危機。

當時有許多經濟分析師都說，亞洲金融風暴正在蘊釀之中，但可惜，我們的財經高官仍然活在自我之中。

這位高官還說那些是二流分析員，言下之意，是不屑一顧。

之後發生了甚麼事，大家已經耳熟能詳。韓國搞到要國民捐錢捐黃金，最終令韓國前十家大財閥成了華爾街囊中物⋯⋯香港也不能倖免於難。

他的一句二流分析員又成了一位所謂電台名嘴的口頭禪。

當時已經山雨欲來風滿樓，有銀行傳出不穩、有說那間公司有問題⋯⋯一天，名嘴不知說甚麼的時候，竟然說《經濟通》的報道是二流分析。

《經濟通》立刻在報章列出事實，以證清白，並要求名嘴道歉。結果名嘴登報之餘，亦在自己電台向《經濟通》道歉。

30年來《經濟通》專注做好財經信息，佔有90%以上市場份額，這就是專注的成果。

那位高官，不專注做好為民請命的事，結果出事；那位名嘴，不專注事實，口沒遮攔，最後亦出事。

專注做好自己的角色，就是專業的表現。(Shutterstock)

做人如是，做事如是，做政治的，也如是。

民主黨不專注社會民生，背離實事求是原則，變成政治小丑，最終慘淡收場。

教協不專注於自己教育工作者權益、不提升教學質素、不提升本港教育產業的興旺，變成政治工具，最終草草收場。

公民黨不專注其法律專業，為市民服務，卻利用法律常識玩弄議會程序，玩政治搞小動作，最終走投無路。

早在80年代初，鄧小平已經講出了香港的優勢，就是馬跳跑舞照跳。意思是香港應該專注於自己背靠中國的地理優勢，以及連繫東西的文化優勢，做好聯通世界的角色。

怎知我們不但不專注做好自己角色之餘，還在鑽一國兩制空子，利用國家給香港的獨特優勢玩政治，搞佔中、搞全港18區公投⋯⋯結果2019年差點把香港送上死亡列車。

專注，就是專心致志、鍥而不捨，做好自己最熟悉的事。祝《經濟通》30周年快樂！