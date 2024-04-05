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05/04/2024

高海寧工作不斷捱到攰粉絲心痛！頸背出現不明腫塊上網求助：請問睇醫生我應該睇咩科？

#TVB #娛樂 #晴報文章 #演員 #高海寧 #新聞女王 #電視劇 #綜藝節目 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　高海寧（高Ling）自從《新聞女王》中許詩晴的角色為她打響名堂，再加上獲得「最佳女配角」獎項，近來在內地的工作接到手軟，除了參與《無限超越班2》真人騷節目外，更獲邀出席大大小小的活動，忙過不停。不少內地粉絲野生捕獲高Ling，都不禁送上關心，著她要多多休息，而高Ling都不時Po相為自己打打氣。

 

 

　　37歲的高海寧近來正忙於拍攝TVB劇集《武林》，更要兼顧在內地節目的拍攝工作，每日都疲於奔命，非常辛苦，但一向賣命的高Ling不斷分享靚相之餘，更為自己打打氣，「不停在工作，努力努力！」、「忙忙碌碌」、「最近很充實」等等，昨日更分享多張在工作空檔不小心睡著被拍的照片，可憐的她只要能夠將下巴墊住的機會就偷時間瞓一瞓，甚至食飯時間挨住媽咪就瞓著，令不少粉絲都大為心痛，亦有留言為她打氣。「Ko Ling你要好好休息！」、「好攰哦，保重身體」、「你很攰呀？平時抽多些時間休息！」等等。

 

 

　　不過未知是否捱得太攰，高Ling發現身體出現狀況，她自拍的照片中見，頸背位置有幾處腫起來的地方，非常明顯，她留言說：「今朝突然摸到頸部有兩粒野（嘢）突（凸）咗出嚟，一粒大一粒細，唔痕唔痛！頭皮接近頸部嘅位置也有兩個大硬塊，都集中喺左面（邊）臉，請問睇醫生我應該睇咩科？」希望高Ling病向淺中醫，早日搵到病因，早日康復！

 

 

轉載自: 晴報

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