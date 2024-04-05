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05/04/2024

普通話Friday｜中東局勢升溫推升油價 中海油創新高後回調可追？

#國際油價 #油價 #石油股 #中海油 #恒生指數 #香港股票 #連敬涵 #00883 #00857
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嘉賓：香港股票分析師協會理事　連敬涵

 

　　中東局勢升溫，以色列以無人機空襲加沙，導致7名救援人員身亡。另一方面，OPEC第三大產油國伊朗誓言會對以色列周一發動襲擊，造成伊朗高級軍事人員死亡進行報復，而OPEC+的高級部長周三舉行會議後宣布維持減產政策。投資者擔心原油供應受阻，布油重上每桶90美元，紐油亦升至86美元，加劇市場對通脹上升的疑慮，聯儲局仍可在今年減息75基點？中海油田服務(02883)日前突接獲中東地區客戶暫停4座鑽井平台作業通知，中海油服股價今早曾挫逾24%，中海油(00883)上日創19.54元新高後，今早亦略為調整，可部署吸納？美國科技業巨頭英偉達升勢受制1000美元，是否預示AI概念已泡沫化，美國科技股或大幅回調？

 

 

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