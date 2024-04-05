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05/04/2024

移民英國｜4月睇櫻花季不一定要飛日本！「思鄉」不能錯過的倫敦賞櫻地點：英國皇家植物園櫻花大道 / 格林威治公園現「多重櫻」

#英國皇家植物園 #格林威治公園 #Greenwich Park #倫敦 #Kews Gardens #St. James Park #打卡熱點 #英國 #Pantry熱話 #櫻花 #移民 #Travel news #賞櫻 #聖詹姆斯公園
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　每逢春季都是賞櫻好時節，以往身在香港，想飛一轉日本賞櫻，也只是3小時多的機程，如今遠在英國，想解「思鄉」之情，也可以到倫敦各大公園走一轉！去年的此時此刻，櫻花開得正盛，但今年要賞櫻，似乎要找對地點碰碰運氣。

 

1）英國皇家植物園（Kews Gardens）

 

（相片來源：Kews Garden）

 

　　一世紀前，英國皇家植物園從日本引進第一批櫻花，被當地人稱為Cherry Blossoms，每年3月至4月，這個皇家植物園就會出現一條櫻花大道（Cherry Walk），是一個歷史悠久的賞櫻地點。

 

　　其實英國的櫻花並不輸日本，從棕櫚溫室（Palm House）的玫瑰花園（Rose Garden）起，便種了兩行平排的櫻花樹。這裏的櫻花種類繁多，從浪漫粉紅到典雅白櫻都有，不過假日要收20鎊入場費。

 

2）聖詹姆斯公園（St. James Park）

 

 

　　聖詹姆斯公園的櫻花樹比較分散，大多分布在 Storey’s Gate 和公園中湖的南岸。這裏的特色就屬湖邊的吉野櫻，滿開時櫻花與湖水相襯，如畫一般。不過，我在3月底打算到公園賞櫻時，只見零星一兩棵櫻花樹，未知是否去得太早，花期未到？

 

3）格林威治公園（Greenwich Park）

 

　　距離格林威治天文臺不遠之處的山丘上有一座格林威治公園，公園裏有一條櫻花大道，兩側種的是「多重櫻」，是一種結成球狀的粉紅櫻花，遠看為甜美淡粉色，近看則是紅潤桃紅色，這裏的花期通常較晚，約在4月中旬後盛開。因為時候尚早，這幾天在格林威治公園不見有花，只見公園中央小山坡的位置正進行維修工程，希望能在4月中旬花期前完工。

 

 

　　如果到公園賞櫻有點刻意，也有一兩棵櫻花樹隨性地散落在街道兩旁或小巷子裏。這裏的櫻花總是映襯著老建築或標誌性的古蹟，成為英國春季獨有的風景。

 

 

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