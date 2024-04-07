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07/04/2024

高息定存 | 一周高息合集，邊間銀行3個月有6厘息咁吸引！

#高息 #高息定存 #工銀亞洲 #大新 #渣打 #收息
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　　踏入第二季，季尾資金緊張的情況暫時紓緩，但工銀亞洲意外地延續3個月6厘優惠，為全城最高，適用於全新客戶以新資金透過手機app開立「綜合戶口」及「理財e時代」，起存額僅1000元。

 

高息定存 | 一周高息合集，邊間銀行3個月有6厘息咁吸引！

（資料圖片）

 

　　另外，大新3個月息亦有5.9厘息，但僅限稅貸客戶以新資金透過分行辦理，起存額1萬元。如全新VIP客戶承造3個月定存則可享4.2厘息，可透過分行以至少10萬元資金辦理。

 

　　6個月定存息率最高則是渣打，達4.5厘，全新「優先理財」或「優先私人理財」出糧客戶可以100萬元資金起存，需透過分行辦理。

 

　　https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=135585

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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