香港展覽4月 | 全部免費睇！香港歷史博物館睇國家一級文物 / 法國藝術家3,500呎七彩迷宮 / 打卡必去teamLab發光蛋！歷史文物、藝術作品打卡裝置有齊！

藝術三月已過，但展覽依然源源不絕！今次為大家推介4月開鑼的展覽，無論歷史、藝術，室內或室外都有齊！

【歷史文物】

香港展覽4月 ︳ 1. 香港歷史博物館：逾150件河南夏商周珍貴文物！飽覽國家一級文物

中國通史系列首個大型展覽「香港賽馬會呈獻系列：天地之中—河南夏商周三代文明展」早前（4月3日）開鑼！康文署和河南省文物局聯合主辦，展出由河南博物院以及省內十多家文博機構借出逾150組文物，包括大型及成組的青銅器、玉器、陶器、骨器及卜骨等，當中33組還是為國家一級文物，更有約40組是首次離開河南省展出，包括多件來自河南博物院的藏品，例如：夏代的銅爵、商代的獸面乳丁紋銅方鼎和「婦好」圈足觥，以及西周的綴玉覆面。假如想先睹為快，即日起就可以免費入場，一睹河南夏商周人民精緻的手藝。

國家一級文物、信陽博物館的藏品—西周的「父乙」角，出土於信陽溮河區溮河港鄉。

（圖片來源：政府新聞公報）

鄭州市文物考古研究院的藏品—夏代的陶豬頭蓋，出土於新密新砦寨。

（圖片來源：政府新聞公報）

河南博物院的藏品—商代前期的獸面乳丁紋銅方鼎，出土於鄭州南順城街青銅器窖藏坑。

（圖片來源：政府新聞公報）

天地之中─河南夏商周三代文明展

展覽地點：香港歷史博物館

展覽日期：即日起至7月8日

展覽時間：

星期一、三至五 : 上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期 : 上午10時至晚上7時

聖誕前夕及農曆新年除夕 : 上午10時至下午5時

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

費用：免費

電話 : 2724 9042

詳情請按此

香港展覽4月 ︳ 2. 香港文化博物館：金庸百年誕辰紀念展睇金庸半身像＋楊過、小龍女等雕塑

從小到大，大家接觸過多少金庸小說？就算沒有細閱，對《神鵰俠侶》等改編劇集等一定不陌生。金庸本名為查良鏞博士，為紀念他的百年誕辰，香港文化博物館特別舉行「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」。金庸在1955至1972年間創作了15部小說，塑造了超過1,400位人物，家傳戶曉的有楊過、小龍女、郭靖等，成為全球華人的集體回憶！展覽邀請著名雕塑家任哲，將22位金庸筆下的人物從平面世界中解放出來，雕刻出栩栩如生的雕像，更配合由香港電影金像獎最佳視覺效果得主、藝術家黃宏達及其團隊所創作的多媒體體驗，引領大家深入金庸的武俠世界。查良鏞博士的家人更特別請任哲雕製一尊金庸半身像，送贈予香港文化博物館作永久收藏，這尊半身像將會陳列於博物館的金庸館內！除各款立體雕像外，間中還有費用全免的特備節目，例如穿著漢服夜遊展覽、影評講座等。金庸小說迷可以入場參觀，多角度體驗及重溫小說中的種種情節！

楊過雕塑

（圖片來源：香港文化博物館）

小龍女雕塑

（圖片來源：香港文化博物館）

（圖片來源：香港文化博物館）

俠之大者—金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展

展覽地點：香港文化博物館專題展覽館五、庭院及地下大堂

展覽日期：即日起至10月7日

展覽時間：

星期一、三至五：上午10 時至下午6 時

星期六、日及公眾假期: 上午10 時至晚上7 時

星期二（公眾假期除外）休館

費用：免費

電話 : 2180 8188

詳情請按此

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