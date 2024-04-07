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07/04/2024

4月免費藝術展覽大合集！經典大師吳冠中x創新科技沉浸式藝術、歷史文物睇精緻鼻煙壺、海港城x法國藝術家色彩迷宮

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Text: Kennis Wong

　　藝術3月已過，但展覽依然源源不絕！今次為大家推介4月開鑼的展覽，無論歷史、藝術，室內或室外都有齊！

 

香港展覽4月 ︳1. 香港藝術館：浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展！睇深受王公貴族喜愛鼻煙壺

 

　　古代人品嘗煙草充滿儀式感，鼻煙壺更是其中一樣所需工具！鼻煙壺凝聚了中國工匠的匠心與巧思，自清初出現即深受王公貴族喜愛，是有清一代用作饋贈使節、賞賜臣僚和酬答同儕的珍貴禮物。香港藝術館於2023年獲冼石韞玉女士慷慨捐贈490組浮雲軒藏中國鼻煙壺作永久館藏，是香港博物館界迄今最大規模和最完備的鼻煙壺捐贈。當中「浮雲軒」由已故香港收藏家冼祖謙先生建立，為中外最重要的私人鼻煙壺收藏之一。展品部分雕塑得十分精緻，部分畫上山水畫，件件都是珍貴的藝術品。

 

象牙鏤雕乘舟遊湖圓鼻煙壺「乾隆年製」款（18世紀）
（圖片來源：香港藝術館）

 

內畫山水圖鼻煙壺（1889）
周樂元（活躍於1882至1893年）
（圖片來源：香港藝術館）

 

灑紅地套綠玻璃桃形鼻煙壺
清代（1644-1911）
（圖片來源：香港藝術館）

 

袖珍．厚禮──浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展

展覽地點：香港藝術館3樓中國文物展覽廳
展覽日期：4月12日起至另行通知
展覽時間：
星期一至三、五：上午10 時至下午6 時
星期六、日及公眾假期: 上午10 時至晚上9 時
星期四（公眾假期除外）休館
費用：免費
電話 : 2721 0116
詳情請按此

 

香港展覽4月 ︳ 2. 香港藝術館：吳冠中 x 張瀚謙特定藝術裝置！睇創新科技展現經典作品

 

　　香港藝術館更邀請香港藝術家張瀚謙及其藝術團隊XCEED，以20世紀畫壇大師吳冠中畫作為啟發，創作兩組場域特定藝術裝置《瀑林》和《若水》，利用創新科技展現經典作品的動人魅力。近年流行「沉浸式藝術」，今次合作中，張瀚謙及其藝術團隊亦創作出包圍觀眾的作品，讓大家近距離接觸藝術。

 

（圖片來源：政府新聞公報）

 

　　香港藝術家張瀚謙及其創作的場域特定藝術裝置《瀑林》。這作品以降雨量數據作指引，由機械裝置將水引至半空再滴落特製畫布上，幻化成的「墨跡」組成一幅幅動態水墨瀑布。

 

（圖片來源：政府新聞公報）

 

 
 
 
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吳冠中藝術贊助跨界系列：吳冠中 x 張瀚謙 展覽地點：香港歷史博物館

展覽日期：即日起至7月8日
展覽時間：
星期一、三至五 : 上午10時至下午6時          
星期六、日及公眾假期 : 上午10時至晚上7時
聖誕前夕及農曆新年除夕 : 上午10時至下午5時
星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館
費用：免費
電話 : 2724 9042
詳情請按此

 

下一頁：繼續睇免費展覽！

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