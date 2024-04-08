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08/04/2024

假的就業數據

#財金大勢 #就業數據 #美國經濟
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　　筆者此文題是有點武斷，因為此文雖成於上周六(6日)中午12時前，但筆者並沒有看過上周五(5日)公布的美就業數據，但為甚麼就說美就業數據是假的？因為臭罌只能出臭草，自2022年3月以來，美國的勞工就業數據就是造假的。

 

　　2022年12月6日，筆者有文：「美就業數據造假？」提出這個造假的可能性，2022年12月16日，費城聯儲局承認美就業職位增長最少誇大了110萬個職位（圖一）。2023年3月8日，筆者有文：「摩通都話美數據(就業數據)假」（圖二）。

 

 

 

　　筆者12月6日之文，指出美就業數據造假，不是筆者功，而是看了美銀與高盛的分析後而為文，筆者只是做個應聲蟲，如何見出美就業數據於2022年3月起便造假，請重看舊文：

 

　　「上周五(2022年12月2日)，美就業數據不賴，市場理應炒美聯儲局會加息，應對環球股市帶來壓力。但昨日(2022年12月5日)中港股市大升，應是投資機構所為。為甚麼他們又不怕加息？除了是他們要心急補貨外，另個原因是他們認為美就業數據有造假之嫌。

 

　　美市場上，一直有些分析者，認為美就業數據被拜登政府造假了。不要以為這是不可思議事，美國的選票，不是也有造假，而且是每次選舉都有造假？

 

　　西方傳媒常謂中國數據造假，中國傳媒發放假新聞。但最近美聯社記者謂俄用飛彈射向波蘭，就被證實為假新聞。周前《華爾街日報》謂油組國會討論增產，結果是N個油組國跳出來否認，並在今周落實減產。可見造假，不是新聞，不是沒有。

 

　　圖三就是美就業數據造假的證據。美就業數據是由兩部分組成，一個是機構(Establishment)調查，是由勞工部做的，方法是去查詢一些被選出來的企業，問他們是月的招聘、辭退人數。由今年3月至今，總共是增加了269.2萬個職位。

 

 

　　另個是家戶(Household)調查，由人口局去調查問他們是月是否有得撈，他們得出由3月至今的職位增長只有1.2萬人，相差接近270萬個職位之距（圖四）。有關這兩部門的分工，見另欄。

 

 

　　在今年3月前，這兩個部門所調查出來的數據是基本相若的，只在今年3月起就分道揚鑣，累積差額愈來愈多。

 

　　具體每月如何差法，見圖五。

 


　　為甚麼兩個部門的數據有差異，就有造假之嫌？在奧巴馬競選第二任和特朗普與希拉莉競選，這個就業職位增長，兩個部門數據都是有差距，而且都是自3月起，就開始出現差距的（圖六、七），這都可能是執政者為自己選舉造勢而造假。　

 

 

 

　　其中一個關連到新創職位的質素的，就是該職是兼職還是全職。11月份數據是兼職為主（圖八），這亦說明了11月新增職位的質素並不佳，兼職職位是可以消失於旦夕的。

 

 

　　事實上，當大企業紛紛裁員時（圖九），這些兼職職位能可保多久，是個疑問。

 

 

　　因此儘管11月美國就業數據看似好，但可能是金玉其外，敗絮其中。鮑威爾要拿此來說加息，怕是錯找腐木作手杖，市場就會當加息壓力無到了。」

 

　　明天（9日）再談新證據，以證美就業數據造假。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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