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08/04/2024

中年好聲音2 | 古淖文認浮沉娛樂圈半紅不黑15年欠運！學識謙卑求進：如果十幾年前《星光》得到冠軍我一定囂

#古淖文 #中年好聲音2 #亞洲星光大道 #江湖味 #肥媽 #主持 #影視娛樂
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　　36歲的古淖文事隔15年再次參與歌唱比賽，今次在《中年好聲音2》中，觀眾見證著他由評判口中負評如潮的參賽者，到慢慢成為大家喜歡的「巨星」，一步一腳印以不斷改進來為自己說話。浮沉娛樂圈十多年，古淖文從沒想過放棄，喜歡唱歌這份的單純成為他堅持下去的動力。

 

 

 

 

 

　　古淖文自從15年前參加《亞洲星光大道》而為人所認識，當年的他得到第五名，然後就沒有太多的然後，出過兩張專輯，但留給大家的印象反而是他主持不同的澳門大型活動。今次《中年好聲音2》雖然是大家熟悉的面孔，不過起初仍然因「江湖味」而備受負評，慢慢一步一步走到決賽，最終票選人氣三甲，更贏得冠軍。他說：「今屆《中年好聲音2》位位都好有實力，能夠得到冠軍，我真係出盡九牛二虎之力，同參賽者之間係良性競爭，互相畀意見，甚至幫大家揀歌，呢個感覺同精神好好。（成日被嘲肥媽契仔得高分？）我都唔係好高分喎，點高得過安雅希？正常一定會被人提及，我同肥媽好多年合作，由《星光》開始就帶我登台，冇需要隱瞞，打關鍵字一定搵到，與其特登去隱藏或刪Po咪仲衰，做人要飲水思源，肥媽幫我好多。所以，我喺比賽好努力就係想話畀大家知，我係有實力嘅。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　古淖文深明比賽初期被指「騷Quali」，評判們都不太喜歡他的演繹，直至演繹《盼望的緣份》一曲，經導師谷婭溦的調較，慢慢令觀眾改觀，感受到他的真摯。「我起初好怕再唱陳百強，因為《摘星》瀨晒嘢，但經谷婭溦調較之後，居然大家好接受，估唔到古淖文呢個江湖友變得好真誠，當晚睇到好多網友都話感動到喊，就係呢一場令大家睇到不一樣的古淖文，慢慢累積支持者直到決賽。」

 

　　古淖文笑認後生時年少氣盛，感覺自己混血兒的靚仔外表就入行闖天下，最終入行15年在娛樂圈浮浮沉沉，會否曾經灰心過？他說：「有失望，因為覺得自己都算幾努力，點解冇乜人提、冇乜人睇呢？我惟有同自己講，冇人睇唔緊要，將來會有，哪怕只得一個觀眾拍手，我都會努力演出。咁多年來我冇諗過走，死就死啦繼續行，因為我只係得一個技能，就係識唱歌，間中做主持，你叫我打寫字樓工、政府工嗰啲真係搞唔掂，做老闆又冇錢唔夠資格。慶幸咁多年雖然半紅不黑，但做到自己最鍾意嘅事已經好幸運。」

 

 

 

 

　　古淖文得獎後回家，給予媽媽一個擁抱，他笑言雖然是外國人血統，但沒有太肉麻的情節，他感激父母一直以來全力支持他追夢，「爸爸做警察，媽媽係公務員，屬於小康之家，可能得我一個獨仔，媽媽見我去娛樂圈意已決，就畀我闖到而家。雖然搵錢唔多，但間中我都有畀家用，父母好明白，慢慢先再孝敬佢哋。」十多年努力磨劍過程絕對不容易，古淖文認自己的事業欠缺運氣，「坦白講，如果十幾年前《星光》得到冠軍，我一定囂到阿媽都唔認得，可能上天覺得我到而家呢個年紀真係ready就畀我。得到冠軍係開心，但同時我學識謙卑，決賽第二日返工，大家都恭喜我，但我都係答：『琴日係冠軍，今日係你同事，多多指教！』冠軍只係新一章開始，未來路更加長，唔想辜負呢八個月嘅努力。希望將來有自己嘅歌同演唱會，發展隨遇而安，個人冇太多顧慮就會開心啲！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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