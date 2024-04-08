黃子佼#metoo風波後被揭藏未成年少女不雅片！老婆孟耿如照撐：這段婚姻是我的選擇！隋棠撰長文譴責

台灣藝人黃子佼去年捲入「#MeToo」風波，雖然他跟受害者達成和解不獲起訴，但警方搜證時發現他在色情網站購入7部未成年少女偷拍不雅片，最後一次購買日期更是在被爆「#MeToo」事件後，被外間狠批他死性不改！黃子佼太太孟耿如為丈夫的行為公開道歉，但選擇與女兒不離不棄：「這段婚姻是我的選擇！」

去年6月，黃子佼遭網紅Zofia及另一女子控訴性騷擾，當時他開直播認錯，更疑自殘送院，及後他發長文道歉，獲太太孟耿如不離不棄。雖然性騷擾事件和解收場，但在調查過程中，警方發現黃子佼收私藏大量色情片，同時是色情論壇、有台版N號房之稱的「創意私房」高級會員，更從論壇購入7部未成年少女不雅影片。黃子佼作供承認，在2013年2月12日註冊成該論壇會員，從2017年8月8日開始至去年7月8日，在論壇購買影片，當中包括未成年少女不雅影片；他願意將影片交由檢察官銷毀，同時表明不會再去看這些性影像。因應他沒有散布或販賣未成年不雅片，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判緩刑2年，罰款120萬元新台幣，並要寫至少1200字的悔過書。

去年6月19日黃子佼才因「#MeToo」事件自殘送院，想不到出院後不久，他仍然在論壇購買未成年少女不雅片，令大眾譁然！網民狠批黃子佼不知悔改，而且他身為人父，竟然看未成年少女的不雅片，行為非常噁心！早前，黃子佼在社交網公開道歉：

大家好。平安。

事發多時，昨日，檢方已對外界發布結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯！

該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。

過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。

重新做人，請相信我的決心。

叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。

黃子佼

不過，網民明顯不賣帳，尤其「重新做人」一句更觸動網民神經：「垃圾髒東西」、「沒有向最應該道歉的未成年孩子們道歉，卻處處透露想復出的急不可耐」、「我們要怎麼監督你，我又沒有你電腦密碼？」、「好好做人不要復出」、「祝你女兒長大不要遇到你這種人：）」。

曾指控黃子佼性騷擾的受害者Zofia，怒斥對方是色情論壇的高級會員，能看的「高級」內容也更變態：「裡面的影片都是被偷拍的！那些未成年少女的也是！她們都是別人的女兒啊！」至於黃子佼太太孟耿如，避開傳媒臨時缺席公開活動，但在FB撰長文向公眾公開道歉，但選擇繼續守護黃子佼。孟耿如長文內容如下：

思考了很久，我應該要說些什麼，卻不知道到底能怎麼說才能表達完全，真的很難面面俱到，字字都可能傷害到更多人，但我盡可能的斟酌所有的用字，轉達我知道的、我看到的。

未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全無庸置疑。判決的結果完全尊重司法給的懲處。

很多事情我是同時間跟大家一起得知很多細節，相關的審判和聲明是交由律師事務所去做回覆

非常抱歉起初黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害；

這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！

該受的懲處必須面對、承擔；黃子佼是我的先生，但觸法也無法寬待。

這段時間都是我一直陪伴在他身邊，他所受到懲處，每日的懺悔、愧對和抱歉我都看在眼裡。

我期許我自己能有更多的力量，來為社會再多做一些什麼，這是我知道我們可以共同努力的，我們會投入公益幫助社會上更多人。

謝謝相信黃子佼真的悔過的人。

也再次跟受到影響的人道歉，對不起。

身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。

非常對不起造成大家的困擾。

網友們繼續怒轟黃子佼兩夫婦，更表達心痛擔心兩人的女兒長大如何面對父母。演藝圈不少藝人發聲痛斥黃子佼的行為，而一向關注兒童身心健康的隋棠難以接受黃子佼的所作所為，公開表達恥與為伍，拒絕將來以任何形式參與和黃子佼相關的演藝工作，以提醒自己不任意成為剝削兒童的幫兇。隋棠撰長文表達立場，內容如下：

無論從道德面或法律面來說，喜歡看Ａ片或是在Ｄ槽裡存放都沒有錯，只要內容拍攝合法，演員知悉。

但黃子佼前輩卻是選擇在一個大型的非法偷拍論壇裡，大量的、長期的去購買及觀看這些由壞人以暴力強迫手段奪取的被害人色情影像。

這些被散播的影像內容大多數都是被害人被拐騙誘騙甚至偷拍，是違反被害人意願的。

更可怕的是，他不只購買並持有這樣的影片，新聞中指出，黃子佼前輩還屬於此非法論壇的「高級會員」，意即他擁有更高的瀏覽權限，包括可以瀏覽女童被施虐，性侵等影像。

也就是說，警方查出他其中持有的7部包含「未成年受害者」的影片中，以及論壇其他那些還沒被破獲的影片中，那些被迫遭到性侵和施虐的女孩或男孩，可能只有5歲，可能只有10歲，是跟你我身邊正天真爛漫的孩子一樣的年紀，但影片中的他們卻被當成商品，在網路暗處被販售著他們遭到脅迫拍下的自拍私密照及性影像。

所以，黃子佼前輩或其他任何一位論壇會員在網站上的任何消費，都等同在支持兒童色情，支持這樣邪惡的交易。

兒童色情零容忍是普世價值。

這已不僅僅是台灣對兒少、對未成年的保護法令不足的問題，它更是跨國的、全球性的兒童剝削議題。

因為，它的背後是數以萬計個極其恐怖的性犯罪產業鍊，當中包含了前端的人口誘拐走私販賣，還有影像製造者、觀看者、販賣者、持有者、購買者的支持，到旁支的（性）奴隸、器官販賣。

而現在因為網路的發展，更是加速了這一切，亞洲也是其中一大犯罪據點，龐大的利益甚至超越毒品買賣。

去年有一部由真實故事改編、超級賣座的電影「自由之聲」，如果你還沒看過，請給真的非常好看的它兩個小時吧（CATCHPLAY+可以看），它裡面講述的，就是孩童陷入這樣產業鍊的遭遇，以導演的說法，內容已經修飾過了，因為如果殘忍到大家連開口討論也無法容忍，就可惜了這部電影想激起「重視兒童相關性犯罪」聲音的初衷。

因此，除了希望所有立委可以加速推動《兒童及少年性剝削修法》、警政機關成立專責單位及犯罪資料庫，及《兒少法修法》之外，

我未來將不再以任何形式參與和黃子佼前輩相關的演藝工作，以提醒自己

#不任意成為剝削兒童的幫兇

#兒童性剝削產業鏈

#兒童性侵害防治

#身體自主權

#照片為自由之聲電影劇照