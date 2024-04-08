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08/04/2024

《東張西望》女主持陳曉彤低胸採訪曾志偉生日會！高級會員疑自編自Tag獎門人獻吻賀壽？

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　　TVB總經理（節目內容營運）曾志偉14日將會迎來71歲生日，近日他照常開工為《獎門人》錄影，來自《逆天奇案2》等演員嘉賓特別為曾志偉送上驚喜的賀壽生日蛋糕一齊慶祝，非常熱鬧。《東張西望》都有派員採訪，陳曉彤更High爆向曾志偉獻吻，認真識撈！

 

 

 

 

 

　　4月14日是「獎門人」曾志偉的71歲生日，慶祝活動一定浪接浪，日前曾志偉同一班「獎老」阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩、林秀怡、林正峰等為節目《獎門人hug hug媽咪感謝祭》錄影，兩組嘉賓包括《逆天奇案2》隊的陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、劉佩玥、方力申、張頴康、高鈞賢及梁小冰，對戰《兄弟姊妹隊》的朱咪咪、袁偉豪、張振朗、梁競徽、郭政鴻、陳煒同范振鋒。

 

 

 

　　節目錄影完畢後，嘉賓們齊齊為「獎門人」曾志偉預祝生日送驚喜，令他感動又開心。扮演麥兜媽媽麥太太的曾志偉接受訪問時表示雖然生日正日未到，但踏入生日月已不斷有慶祝活動，會分批同朋友食飯，這晚是他今年第一個生日蛋糕，感激大家心意。《東張西望》派新血陳曉彤出動，陳曉彤以低胸露肩造型到場採訪，曾志偉受訪時都對她開玩笑話：「（點搞生日？）希望就係唔使做訪問啦，哈哈，唔係，點搞都要搞呀啦！分開少少啦，舊年就好多人一齊啦，今年想分散少少，多啲Party就容易分享啲...」採訪期間，陳曉彤打底的黑色Tube不時外露，她要用手按住自己心口怕走光，直至訪問尾聲，陳曉彤突然問：「咁邊個最想送Birthday Kiss畀獎門人呢？」一眾「獎老」及嘉賓就立即指向陳曉彤，最終「獎老」麥美恩及林秀怡出手，將陳曉彤的朱唇推向獎門人，成功獻吻。其實陳曉彤這種問法，相信嘉賓不會有人會自薦獻吻，似乎這樣一問都是自編自Tag的小心機行為。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　今年26歲的陳曉彤是去年落選香港小姐，擁有加拿大卑詩大學音樂碩士的她原本是鋼琴老師，參選時是13號，可惜最終三甲不入，但仍簽約入行，火速獲安排與鄧凱文加入《東張西望》成為外景主持，暫時主力採訪娛樂活動居多，而鄧凱文經常IG曬性感相，又貫徹《東張》女主持的傳統愛谷胸著貼身衫採訪，所以相對地較受到注目。


 

轉載自: 晴報

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