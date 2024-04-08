  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

08/04/2024

FX MONDAY｜拆解美國非農數據 儲局減息時間表未明朗？｜ 避險情緒降溫 金價回調仍有動力？ | 央行忍手日圓尚未見底

#hot talk 1點鐘 #陳欣 #連連STAR FX #日本央行 #日圓 #油價 #負利率 #DXY #匯市 #聯儲局 #美國息口 #美元
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：連連STAR FX總經理　陳欣

 

　　美國最新公布的3月非農業職位增加逾30萬個，創下去年5月以來的最大增幅，遠超21.4萬人的預期中值。美聯儲主席鮑威爾則表示不急於降低借貸成本。，消息令市場對6月減息的揣測進一步降溫，互換市場下調2024年美聯儲降息預期，將完全定價美聯儲降息的首次日期從7月推遲至9月，6月開始減息的可能性大嗎？強勁的非農就業報告推動美元走高，但(DXY)仍然未能突破105水平，料經濟強勁因素短期內會繼續支撐美元？美元下行壓力不大？日本通脹已連續23個月高於當地央行2%的政策目標，相關輸入性通脹，對當地民生有負面影響。數據或會讓日本央行暫時按兵不動？日圓(JPY)兌美元多次挑戰152水平不果，重回150機會大嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/0IXWQw_Akzk

 

►把時間軸拉到01:15開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #陳欣 #連連STAR FX #日本央行 #日圓 #油價 #負利率 #DXY #匯市 #聯儲局 #美國息口 #美元

更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk