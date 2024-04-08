FX MONDAY｜拆解美國非農數據 儲局減息時間表未明朗？｜ 避險情緒降溫 金價回調仍有動力？ | 央行忍手日圓尚未見底

嘉賓：連連STAR FX總經理 陳欣

美國最新公布的3月非農業職位增加逾30萬個，創下去年5月以來的最大增幅，遠超21.4萬人的預期中值。美聯儲主席鮑威爾則表示不急於降低借貸成本。，消息令市場對6月減息的揣測進一步降溫，互換市場下調2024年美聯儲降息預期，將完全定價美聯儲降息的首次日期從7月推遲至9月，6月開始減息的可能性大嗎？強勁的非農就業報告推動美元走高，但(DXY)仍然未能突破105水平，料經濟強勁因素短期內會繼續支撐美元？美元下行壓力不大？日本通脹已連續23個月高於當地央行2%的政策目標，相關輸入性通脹，對當地民生有負面影響。數據或會讓日本央行暫時按兵不動？日圓(JPY)兌美元多次挑戰152水平不果，重回150機會大嗎？

影片網址：https://youtube.com/live/0IXWQw_Akzk

►把時間軸拉到01:15開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8