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08/04/2024

珠海美食2024 | 精選珠海打卡火鍋推介！激似王家衛《繁花》風格打邊爐 / 隱藏民居80年代懷舊重慶火鍋 / 葡萄牙曼努式建築食潮汕牛肉火鍋 / 輕奢華式粥底海鮮鍋

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Text: Sammy Leung

　　假日想找新意思，很多人都會選擇北上。如果大家常常去深圳，想再找一個新地方，不如考慮一下珠海吧！今次為大家推介一下珠海的火鍋推介，除了是打卡必去，更有網民大讚的「火鍋天花板」，即睇！

 

延伸閱讀：

珠海好去處｜珠海打卡餐廳推介！中式園林風室內小橋流水 / 露天泡泡屋在星空下睇日月貝 / 木調風格古樸茶室

 

珠海火鍋推介│1. 朱光玉火鍋：激似王家衛《繁花》風格打邊爐

 

　　第一間要介紹的是朱光玉火鍋，這間店在珠海新開幕，是一間有特色的重慶火鍋店，更有網民指這是「重慶火鍋界的天花板」。先看看環境，珠海的朱光玉火鍋的裝潢相當漂亮，很多人都指風格很像《繁花》，復古打卡位超多，好像是掛在天花板上的燈籠，大家站在樓梯上拍照，別有一番風味。其他打卡位有懷舊電視打卡牆、大魚缸、鐵皮裝飾等等，真的是一間打卡必去的火鍋店。

 

圖片來源：大眾點評@Miss月半

圖片來源：大眾點評@可樂

圖片來源：大眾點評@雞飛狗跳

 

　　朱光玉火鍋主打重慶火鍋，小紅書網民推介菜式有必食大片的嫩牛肉、椰子口味椰奶滑、十分鮮嫩啵啵魚豆花、牛舌、鴨血、黃金蝦滑、配料超足的亂劈財炒飯。而港人較少機會試到的綦江鮮肉土包子都有，這是現包現蒸的鮮肉包，大家可以即食，都可以試試放包子入辣鍋內煮一煮，包子皮吸盡紅油辣湯，十分惹味，不過真的會很辣！而店內的甜品，大家都是大讚的，好像是抹茶Oreo冰、白雪冰湯圓、紅糖糍粑、牛奶冰等等！不過，大家要留意，因為朱光玉火鍋人氣相當高，大家要預留時間等位哦！

 

 

圖片來源：小紅書@小馬尾辮

圖片來源：小紅書@小馬尾辮

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

 

朱光玉火鍋館（新書豪財富廣場店）

地址：廣東省珠海市香洲區拱北街道港一路118號A棟一樓

 

下一頁：藏在民居小巷的80年代懷舊風重慶火鍋店

 

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