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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

08/04/2024

30年前後的香港：「成年人」最大的清醒是甚麼？香港如何面對供應鏈轉換、資本市場移動、地緣政治世界三大轉變？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　天大地大，總有你不懂的語言，搞不清的規律，自然就有領悟不透的人性，香港的窄度永遠跨不過自己未知的廣度，無論企業經營、投資、個人成長，面對市場必須謙卑，這才是能夠傳承的力量。

 

　　30年前，1994年的香港，是人人有機會的香港，香港人敢搏肯做，迅速崛起，不過30年的光景。因為自滿，治理無方，金融制度僵化，各行各業版圖愈縮愈窄，加上地產霸權，社會運動，港中矛盾，終於陷入死胡同。

 

　　2024的世界正在出現三大轉變，一個是供應鏈的轉換，一個是資本市場的移動，最後一個也是最重要的關鍵因素，就是地緣政治，進入2024年更加劇了這三個變化。

 

　　2005年，Thomas Friedman暢銷書《世界是平的》出版，香港人將供應鏈管理玩得出神入化，但從美國前總統特朗普在2018年祭出貿易戰後，拜登總統任命的財政部長耶倫不斷強調「友岸外包」（Friendshoring），也就是供應鏈要放在友善的國家，這是催生供應鏈移動的巨大轉機。

 

 

　　當時也許大家半信半疑，香港過去數十年前店後廠，買辦角色，憑著背靠祖國廉價的勞動力，不少在珠三角開設工廠的廠佬，靠著歐美訂單奶水養大，令大家以為世界工廠地位不可搖撼，但是該現象在2023年出現了巨大變化。

 

　　從2009年起，一直是美國最大進口國的中國，在2023年排名順位退到第三，超越中國的是墨西哥與加拿大。

 

　　過去中國產品輸出到美國的佔比最高達21.3%，去年中降到13.3%，墨西哥則以15%成為美國最大進口國。東盟各國加上日本、台灣正逐漸取代過去中國扮演世界工廠的角色，可見供應鏈移轉效應仍在持續。

 

 

　　在關稅層面，由於香港實施聯繫匯率，法律體系與內地不同，政府本身高度自治，因此在WTO（世貿組織）的架構下，香港是一個與中國不同的關稅領域。

 

　　事實上，各國對中國的關稅安排與香港是有差別對待的，因此香港作為中國的轉口貿易港，就是在不同的關稅架構下，能夠透過香港轉口物流與金流。尤其當中國本身難以取得一些國際貨品時，往往可以透過香港的轉口，為中國拿到一些現有貿易限制下所無法取得的服務與貨品。

 

　　現在的狀況是，美國人已經完全不在乎這方面的順差了，而美國在對中貿易方面的逆差，正朝向轉移供應鏈的方向在努力。美中之間在經濟、貿易、文化的脫鉤，美國是非常認真在執行的。

 

　　資本市場的現金流也出現巨大變化，最早出來說話的不是巴菲特，而是BlackRock集團的CEO Larry Fink，他指出資金正急速離開中國，轉入日本、新加坡。日經指數亦於2024年三月份創下40,000點歷史新高，日股持續暢旺其實已經持續了一段很長的時間。龐大的資金正源源不絕流入日本，為股市樓市帶來從來未見過的活水。

 

 

　　全球投資者對資金配置重新調整一直在持續。印度和日本也正在成為替代中國的投資對象。

 

　　巴菲特在2020年5月大力加碼日本五大商社，這五間巨型綜合集團已為他進帳超過90億美元，他至今仍然一股不賣，持股增加到9%以上。過去失落30年，市值不斷被邊緣化的日本企業，豐田的市值也超越騰訊，這都呈現未來親美和非親美的不同戰略佈局。

 

　　美國企業的合計總市值正在接近全球整體的5成。對美國股票的集中度創出了約30年來的最高水平。在美中科技企業因景氣度的差異和生成式AI開發競爭而產生分化的情況下，資金從中國流向了美國。

 

　　這一輪不管是供應鏈，資本市場資金移動，親美或者非親美的地緣政治陣營正在出現極端變化，美國對全球發起的企業市值戰，提升企業資本的競爭力，直接擴大美元資本的霸權，目前全球五百強最有價值的企業當中，美國擁有236家，而中國的企業銳減剩下35家，印度的企業上升至22家，而從貿易順差來看，中國在2022年對美國的貿易順差高達4,041億美元；到了2023年，則驟降到2,794億美元，這一降減少了1,247億美元。

 

　　對美出口受阻，工廠產能過剩，必定帶來嚴重失業壓力，進而影響內需消費，30年靠炒炒賣賣的香港人，在八九十年代確實風光了數十載，但地緣政治戳破過去賴以推動經濟成長的房地產，壓力正隱然成形。

 

　　隨著科技的進展，香港嘴巴上的創新，虛幻的獨角獸何時可以變真呢？到美國上市敲鐘的機會也沒有，早期投資者如何變現呢？

 

 

　　人們常說，創業難，守業更難，人生如夢，富貴得失無常，歷盡人生窮通榮辱，醒來才知道是夢一場。

 

　　人生充滿未知、猶豫不決、害怕拒絕、自我設限、逃避現實、總找藉口，是成年人最大的清醒。

 

 

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